Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии

24 ноября Центр глобальной ИТ-кооперации совместно с иранским финтех-холдингом FANAP, Сингапурской финтех-ассоциацией и Университетом Иннополис провел вебинар «Доверенные партнеры: выход на ИТ-рынки дальнего зарубежья», посвященный взаимодействию с высокотехнологичными компаниями Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ирана.

Спикерами интенсива стали главный операционный директор Сингапурской финтех-ассоциации Рубен Лим, директор по развитию рынков FANAP Мохаммад Парса, консультант Торгового представительства России в Республике Сингапур Андрей Кондратьев и глава отдела развития в Юго-Восточной Азии Университета Иннополиса Анастасия Ефремова.

В своем приветственном слове директор Центра Вадим Глущенко рассказал о международном направлении работы организации, сделав особый акцент на проект единого маркетплейса российских цифровых решений, который сейчас находится в разработке. «Мы также готовим инкубационные и акселерационные решения для наших стартапов, что является частью молодежного направления Центра, которое сейчас активно развивается», - заключил он.

В ходе вебинара слушатели получили комплексное представление об ИТ-рынках Ирана и Юго-Восточной Азии, особенностям ведения бизнеса с восточными партнерами, а также узнали о запросах тех рынков в сфере высоких технологий и перспективных нишах для российских компаний.

В частности, Андрей Кондратьев рассказал о том, что лучший способ познакомиться с бизнес-кругами Сингапура (и региона) и найти партнеров для своего проекта – это участие в ИТ-конференциях и выставках, коих проходит очень много в течение года в городе-государстве, ведь Сингапур – фактически финансовая и технологическая столица Юго-Восточной Азии. В качестве перспективных направлений для экспорта российских решений он назвал финтех, Интернет вещей и искусственный интеллект. И хотя Сингапур входит в список «недружественных стран», ИТ-круги все еще настроены на взаимодействие и совместные проекты с российскими компаниями.

То, что Сингапур является точкой входа на рынок ЮВА и АСЕАН, подтвердил и Рубен Лим. Транснациональные корпорации часто открывают свои штаб-квартиры именно в Сингапуре, так как здесь легче всего привлечь инвестиции; более того, многие компании-единороги Юго-Восточной Азии родом именно отсюда. «Следует учитывать, что технические команды стартапов редко полностью или вообще находятся в Сингапуре. Зачастую они все на аутсорсе и физически могут базироваться в любой стране мира, в том числе и в России. Так что Сингапур – отличное место именно для юридической регистрации проекта, чтобы в дальнейшем он получил быстрое продвижение», - отметил он. Рубен Лим также рассказал про особенности финтех-рынка АСЕАН и почему именно этот регион является самым привлекательным для развития и экспорта финтех-решений: быстрорастущее и молодое население, стабильный рост ВВП, бум стартапов и стремительная урбанизация.

В свою очередь Анастасия Ефремова поделилась личным опытом выхода Университета Иннополис на рынок другой страны АСЕАН – Индонезии. В качестве особенностей этого государства она отметила необходимость знания местного языка, так как благодаря этому не только открываются многие двери, но и появляется доброжелательное отношение индонезийцев к вам. Для успешно выхода на данный рынок также желательно иметь в Индонезии физически хотя бы одного представителя компании, иначе есть вероятность растерять партнеров. В конце она добавила, что Университет Иннополис всегда готовит много интересных проектов и мероприятий как в России, так и за рубежом и будет рад поделиться своим опытом их реализации.

На вебинаре были затронуты и особенности ИТ-сферы Передней Азии. Представитель иранского финтеха Мохаммад Парса рассказал о том, как Ирану удалось построить конкурентноспособный ИТ-рынок в условиях санкций. «Фактически многие продукты – от соцсетей до платежной системы – приходилось создавать с нуля, так как аналоги были недоступны. Да, нам не хватает некоторых вещей, и ИТ-компании России как одни из технологических лидеров мира могли бы нам помочь восполнить эти пробелы, ведь мы всегда готовы к сотрудничеству», - добавил он.

Любые проекты в Иран лучше заводить через технопарки и особые экономические зоны, отметил он. Немало технопарков находятся в самом Тегеране, и стоимость входа достаточно низкая, если сравнивать цены на других мировых рынков, однако отдача большая, поэтому вложение полностью окупается в достаточно короткие сроки.

В качестве перспективных сфер для российских ИТ-компаний на иранском рынке он назвал: внедрение цифровых удостоверений личности, информационная безопасность, создание трансграничной платежной системы, цифровизация государственного управления, цифровой документооборот.

В конце мероприятия руководитель ключевого отдела Skillbox Артем Панченко, отвечая на вопрос аудитории, где можно прокачать навыки, чтобы создать конкурентны ИТ-продукт для зарубежного рынка, сказал, что главный парадокс состоит в том, что качественных курсов и отраслевых решений не так много. Поэтому лучшее решение – создавать подобные курсы для корпоративных кластеров, так как это может решить специфические запросы каждой компании, желающий выйти на международный рынок, и прокачать навыки сотрудников в необходимой сфере.

Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации регулярно проводит мероприятия в сфере ИТ в гибридном формате, а также готовит бизнес-миссии для ИТ-компаний в страны Юго-Восточной Азии. Следите за обновлениями и анонсами в наших соцсетях: группе Вконтакте и Телеграм-канале «С миру по цифре».