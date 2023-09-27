МТС запустила бесплатный аудиогид «Казань кинематографическая»

МТС, цифровая экосистема, запустила новый аудиогид с описанием столетней истории казанского кино, которая раскрывается через судьбы известных казанцев, истории зданий, улиц, парков города. Цифровой экскурсовод будет сопровождать гостей и жителей Казани во время прогулки по центру города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый аудиогид МТС «Казань кинематографическая» рассказывает, где в Казани проходили первые кинопоказы и как на них привлекали зрителей, где в советское время можно было посетить неформальные киносеансы и зачем современным режиссерам понадобилось два грузовика грязи в центре Казани. Слушатели аудиогида узнают и о знаменитостях, с именами которых связан Татарстан. К примеру, известный джазмен Олег Лундстрем руководил джаз-оркестром, который играл в кинотеатрах Казани перед сеансами вплоть до 80-х годов XX века, а легендарный Федор Шаляпин снимался в немом кино и исполнил главную роль в фильме «Дон Кихот». Аудиогид МТС включает в себя описание более 20 локаций, маршрут протяженностью около трех километров проходит по центру города, охватывая парки, памятники архитектуры, знаменитый казанский Арбат – пешеходную улицу Баумана и легендарное озеро Кабан.

В работе над гидом принимали участие урбанист, культуролог, историк, член рабочей группы по созданию концепции устойчивого развития Казани Энже Дусаева, а также команда дирекции «Время кино», которая поддерживает кинопроекты, организует фестивали и премию «Золотая тарелка», отмечая лучших в региональном кино и помогая отрасли развиваться. Голосом аудиогида стала звезда федеральных каналов родом из Казани - актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любых операторов на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Казань кинематографическая» и следовать по маршруту. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«Казань остается в топе популярных направлений для туристов. По итогам анализа обезличенных данных МТС в Татарстан чаще всего приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и соседних поволжских регионов. В июле мы запустили автомобильный аудиогид по маршруту «Казань-Болгар» и убедились в востребованности таких туристических продуктов – за два месяца им воспользовались более двух тысяч раз. К созданию киногида мы привлекли и местных экспертов, и наших коллег из онлайн-кинотеатра KION от МТС, благодаря чему получилась необычная аудиоэкскурсия. Мы надеемся, она поможет туристам интересно и с пользой провести несколько часов за прогулкой по городу, а казанцы смогут открыть для себя город с другой стороны и оценят возможности нашей экосистемы для путешествий и изучения родного края», - сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.