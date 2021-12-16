«Яндекс.маркет» и «Ситилинк» расширяют сотрудничество

«Ситилинк» и сервис для покупки товаров «Яндекс.маркет» расширили условия партнерства. Внедрение нововведений планируется провести в несколько этапов. Теперь заказы товаров «Ситилинка», представленных на платформе «Маркета», оформляются сразу на странице сервиса. В настоящий момент в тестовом режиме новая модель работы распространяется на 64 магазина ритейлера в Москве, Санкт-Петербурге, а также еще в пяти городах. Получить товар можно будет уже через полчаса, резерв действует три дня. Оплата заказа доступна в магазине, после получения, наличными или банковской картой. До конца января компании планируют расширить число торговых точек, участвующих в проекте, (более 250) и подключить еще более 100 городов, среди которых Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск и Волгоград.

При оформлении покупки будет доступен выбор территориально удобного магазина «Ситилинка» для самовывоза. В течение двух минут после завершения процедуры покупатель получит смс с подтверждением и указанием точки получения заказа. Информация также будет доступна в личном кабинете пользователя на «Маркете». Получить товар можно будет уже через полчаса, резерв действует три дня.

«Мы сотрудничаем с “Яндекс.маркетом” уже почти 10 лет. Теперь платформа автоматически отображает товары в наличии в наших магазинах. Покупателям “Маркета” станет доступен широкий ассортимент товаров “Ситилинка” с возможность его быстрого получения в одном из более 250 магазинов сети. Пока в семи городах, но мы планируем дать такую возможность всем покупателям в регионах», – сказал Алексей Мурашов, директор по розничным продажам, «Ситилинк».

«Сотрудничество с “Ситилинком” позволяет нам заметно расширить ассортимент маркетплейса в категориях бытовой техники, электроники, товаров для дома — и что тоже важно, все это становится доступным покупателям по всей стране», — отметил Валерий Кашин, руководитель категории электроники и бытовой техники на «Маркете».

На первом этапе «Ситилинк» представил 50 тыс. товарных позиций доступных к заказу на маркетплейсе. В I квартале 2022 г. ритейлер планирует увеличить число товарных позиций на сервисе до 100 тыс. В ходе проекта также запланировано внедрение функции онлайн-оплаты заказа в сервисе «Яндекс.маркет» и подключение к новой модели пунктов выдачи «Ситилинка».

Справка

«Ситилинк» - один из крупнейших интернет-магазинов России, входит в ГК Merlion.

На рынке с 2008 г.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 1000 мировых брендов и 90 тыс. наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

«Яндекс.маркет» — сервис для покупок, который продает около 21 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» удобно торговать — к нему подключились уже больше 18 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».