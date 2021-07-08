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Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена

Lenovo представляет на российском рынке ультратонкий ноутбук из алюминиевого корпуса Yoga Slim 7 Pro. Устройство с экраном 14” оснащено процессорами с энергопотреблением до 45 ватт - AMD Ryzen 5 4600H, AMD Ryzen 7 4800H или AMD Ryzen 9 4900H в зависимости от конфигурации и графической картой AMD Radeon.

Ранее в июне 2021 г. в продажу поступила модель, базирующаяся на платформе Intel Evo и оснащенная четырехъядерными процессорами Intel Core i5 или Intel Core i7 11-го поколения с теплопакетом до 35 ватт в зависимости от конфигурации, и видеокартой Intel Iris Xe или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450.

Новинка идёт с двумя вариантами экранов – с разрешением 2.8K (2880 x 1800), яркостью до 400 нит и частотой обновления экрана 90 Гц, или с разрешением 2.2K (2240 x 1400) с ярокстью до 300 нит и чатсотой 60 Гц. Экраны имееют соотношение сторон 16:10, что даёт больше пространства по вертикали, чем традиционные экраны 16:9.

Дисплей Yoga Slim 7 Pro обеспечивает качественную цветопередачу, он поддерживает формат HDR и обладает 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB. Кроме того, дополнительное улучшение качества изображения гарантирует технология Dolby Vision.

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В ноутбуке установлен твердотельный накопитель SSD, объемом до 1 ТБ в максимальной конфигурации, при этом объём оперативной памяти DDR4 составляет до 16 ГБ.

Yoga Slim 7 Pro способен работать до 17 часов автономно благодаря аккумулятору, ёмкостью в 61 Втч. При этом технология быстрой зарядки Rapid Charge Express позволяет всего за час подзарядить устройство на 80%.

Для удобства работы Lenovo внедрила в ноутбук такие технологии, как мгновенное включение устройства при поднятии крышки, бесконтактный вход в систему, режим интеллектуального охлаждения Intelligent Cooling, интеллектуальное управление питанием Q-Control, систему поддержки актуальных обновлений Lenovo Vantage и другие.

Yoga Slim 7 Pro на базе процессоров AMD будет доступен на российском рынке с июля 2021 года по рекомендованной розничной цене от 95 тысяч рублей за комплектацию с процессором AMD Ryzen 5 4600H и 16Гб оперативной памяти, в светло-сером цвете.

Владимир Бахур

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