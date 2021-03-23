HP представила новые ноутбуки ENVY. Цены в России

HP представила новые модели ноутбуков – HP ENVY x360 15 и HP ENVY 17 – которые помогут творческим профессионалам оставаться на связи и создавать контент, где бы они ни находились. В период пандемии COVID-19 74% представителей творческих профессий стали уделять больше времени созданию различного контента. Эта тенденция подчеркнула потребность пользователей в мобильном и функциональном устройстве, которое справится с такими задачами, как: профессиональная ретушь фотографий, монтаж видеороликов или ведение блога.

Модель HP ENVY x360 15 представляет собой мощный мобильный ноутбук-трансформер, предназначенный для специалистов творческих индустрий, который позволяет комфортно и продуктивно работать из любой локации. Соотношение размеров корпуса и дисплея составляет 88,7%, а вес устройства всего 1,8 кг, что делает его по-настоящему легким и компактным. Ноутбук представлен в модификациях с опциональным 4K OLED экраном, процессором AMD Ryzen 7 или Intel Core 11-го поколения и графикой NVIDIA MX450, а также поддерживает Wi-Fi 65 и Bluetooth для быстрой передачи данных.

Также представлена модель HP ENVY 17 в мобильном форм-факторе с широким функционалом для решения большого спектра творческих задач. Соотношение размеров корпуса и экрана составляет 86,3% при весе 2,5 кг. Ноутбук функционирует на базе мощного процессора Intel Core 11-го поколения, поддерживает работу с Wi-Fi 6 и Bluetooth, обладает графикой NVIDIA MX450 и дисплеем с разрешением вплоть до 4K UHD. Также устройство оснащается накопителями PCIe емкостью до 1 ТБ, что гарантирует высокую производительность ноутбука в режиме многозадачности за счет большого объема оперативной памяти – до 32 ГБ.





Новые модели ноутбуков ENVY способны предоставить пользователям уникальный творческий опыт благодаря следующим характеристикам: матрица с заводской калибровкой; удобная клавиатура с клавишами быстрого доступа; увеличенный на 19% тачпад с поддержкой жестов; физическая шторка на камере; оптимизации производительности в Thermal Profile; поддержка различных сценариев для оптимизации дисплея HP Display Control, функция HP QuickDrop для быстрой передачи данных между устройствами; умная подсветка HP Enhanced Lighting для веб-камеры.

Кроме того, при покупке любого устройства из линейки ENVY пользователь получает 30-дневный бесплатный тестовый доступ к облачным сервисам Adobe Creative Cloud, Premiere Rush, Premiere Pro и Creative Cloud Photography Plan.

Подходящим дополнением для новых ноутбуков ENVY станет беспроводная мышь HP 930 Creator, которая предлагает широкие возможности индивидуальной настройки специально для творческих профессионалов14. С помощью этой универсальной мыши можно создавать контент сразу на нескольких устройствах и легко перемещать файлы между разными девайсами (поддерживается одновременно до 3 хостов). Мышь может работать как с USB-адаптером через радиосвязь, так и посредством Bluetooth. Полный заряд встроенной батареи обеспечивает до 12 недель15 работы, а всего 1 минута подзарядки позволяет мышке работать на протяжении еще 3 часов.

Уделяя внимание экологии, инженеры HP стремятся повышать устойчивость портфолио и использовать решения с минимальным воздействием на окружающую среду. Новые модели ENVY выполнены из переработанного алюминия, а в конструкции ENVY 17 используется переработанный потребительский и океанический пластик. В упаковке новых продуктов одноразовые пластиковые материалы заменяются на древесные волокна, полученные из вторсырья, и вместо пенопласта применятся формованная целлюлозная упаковка, которая также полностью подлежит переработке.

Ноутбук HP ENVY x360 15 будет доступен для продажи в России в июне 2021 года по цене от 66 990 рублей. Ноутбук HP ENVY x360 15 станет доступен для продажи в России в июне 2021 года по цене от 79 990 рублей. Ноутбук HP ENVY 17 будет доступен для продажи на российском рынке летом 2021 года по цене от 89 990 рублей. Беспроводная мышь HP 930 Creator станет доступна для продажи в России в апреле-мае 2021 года по цене от 7 990 рублей.