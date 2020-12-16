«Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве

«Базальт СПО» и автономная некоммерческая организация развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Цель соглашения – развитие российской радиоэлектронной промышленности и индустрии информационных технологий в интересах российских потребителей.

Результатом совместной деятельности должно стать формирование отечественной программно-аппаратной платформы, которая построена на принципах технологической независимости, развивается с учетом современных мировых тенденций в сфере ИТ и ВТ, соответствует требованиям российского законодательства. Такие платформенные решения сегодня необходимы организациям, владеющим критической информационной инфраструктурой. К ним относятся органы государственной власти всех уровней, предприятия ТЭК, химической промышленности и машиностроения, медицинской и транспортной отрасли, военно-промышленного комплекса.

Для обеспечения технологической независимости в сфере ИТ нужна полноценная экосистема, включающая отечественную радиоэлектронную продукцию с российскими процессорами, системное и прикладное ПО. «Базальт СПО» в инициативном порядке формирует такую экосистему вокруг линейки своих операционных систем «Альт». Сотрудничество с Консорциумом «Вычислительная техника» позволит вывести эту работу на качественно новый уровень. В первую очередь – работу по обеспечению совместимости отечественных процессоров и российской ОС, которая позволяет задействовать их максимальную производительность.

«Меморандум «Базальт СПО» и Консорциума «Вычислительная техника» послужит отправной точкой долгосрочного партнерства, – отметил Алексей Смирнов, гнеральный директор «Базальт СПО». – Совместными усилиями мы будем формировать рынок российских программных продуктов и вычислительной техники, способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности и индустрии ИТ. Появление современных, надежных и удобных в эксплуатации программно-аппаратных стеков даст импульс к их повсеместному применению. Массовое производство отечественного ПО и оборудования позволит снижать их стоимость. Таким образом потребители получат экономичную цифровую платформу для построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры».

Сотрудничество «Базальт СПО» и консорциума «Вычислительная техника» будет строиться по нескольким направлениям. Прежде всего, это создание программно-аппаратных стеков, которые обеспечивают поддержку целых блоков сквозных деловых процессов организаций. В составе стеков – компьютеры, системы хранения данных и другое оборудование, отечественные операционные системы семейства «Альт», а также прикладное ПО разного назначения. Фундаментом программно-аппаратных стеков служит технологическая пара «процессор – операционная система». Она обеспечивает работу комплексов прикладного ПО в составе цифровой структуры организаций и предприятий. Операционные системы «Альт» создаются с учетом магистральной мировой тенденции – разнообразия аппаратных платформ.

На сегодняшний день ОС «Альт» – единственные в России операционные системы, которые работают на максимальном спектре аппаратных платформ: на российских, наиболее популярных зарубежных, а также на открытых международных платформах. ОС «Альт» поддерживают аппаратные платформы e2k и e2kv4 («Эльбрус»), MIPS32 («Байкал-Т1»), POWER (YADRO Power 8 и 9), ARM64(«Байкал-М», Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), ARM32 (Elvees Mcom02 и другие), x86 (32 и 64 битные процессоры Intel). Благодаря этому потребители могут строить аппаратную часть цифровой инфраструктуры на одной или несколько аппаратных платформах с учетом специфики своих потребностей.

Основой развития ОС «Альт» служит российский технологический независимый репозиторий «Сизиф». Он локализован на территории Российской Федерации, его развивает «Базальт СПО». Это единственный в мире репозиторий, в котором реализована поддержка широкого спектра зарубежных и российских процессорных архитектур. Совместимость ОС «Альт» с процессорами разных архитектур обеспечивается на самой ранней стадии разработки операционной системы. Сборка пакетов, включенных в дистрибутивы ОС, производится для всех архитектур одновременно, непосредственно на процессорах этой архитектуры, без кросс-компиляции. Таким образом, разработчики ОС «Альт» значительно снижают риск возникновения нештатных ситуаций в процессе эксплуатации операционной системы потребителями. Работа по формированию «Сизифа» ведется в тесном взаимодействии с международными проектами разработки свободного ПО. Это дает возможность передавать туда российские наработки по поддержке отечественных процессоров, обеспечивая перспективу выхода российских компьютеров на мировой рынок. При поддержке консорциума «Вычислительная техника» «Базальт СПО» будет развивать сотрудничество с разработчиками российских процессоров, чтобы предоставлять потребителям максимально надежную и современную программно-аппаратную платформу.

Второе направление сотрудничества «Базальт СПО» и консорциума «Вычислительная техника» – совершенствование российских процессорных архитектур. В ходе создания новых версий ОС специалисты «Базальт СПО» регулярно обнаруживают потенциальные возможности для дальнейшего развития процессоров. Консорциум «Вычислительная техника» окажет производителям российской ОС поддержку в организации процессов передачи рекомендаций разработчикам процессоров. Это сотрудничество даст положительный синергетический эффект, который отразится на повышении качества российских программных продуктов и оборудования.

Еще одним вектором взаимодействия «Базальт СПО» и Консорциума «Вычислительная техника» станет обеспечение доверенной цифровой среды российских организаций. Разработка процессоров и ОС выполняется российскими инженерами в соответствии с отечественной нормативной базой. Включение в ОС программных пакетов с открытым кодом дает заказчикам возможность контролировать их функциональность. Эти подходы к созданию ПО и оборудования исключают наличие в них недекларированных возможностей, которые могут быть использованы злоумышленниками для вредоносного воздействия на цифровую инфраструктуру организаций и предприятий. Отметим, что репозиторий «Сизиф» открыт для разработчиков, поэтому может служить основой для создания российского системного и прикладного ПО, совместимого с отечественными аппаратными платформами. «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» будут вести работу по формированию сообщества разработчиков российского софта и оборудования, создающих доверенные цифровые среды.

«Базальт СПО» и консорциум «Вычислительная техника» планируют также совместную работу по развитию системы подготовки и сертификации действующих ИТ-специалистов, а также сотрудничество с вузами по формированию учебных курсов по изучению российских программных продуктов и вычислительной техники.

«Успех развития российской вычислительной техники зависит от того, насколько формируемые с использованием отечественного оборудования программно-аппаратные комплексы способны качественно решать задачи потребителя. Понимая это, в утвержденной стратегии развития Консорциума «Вычислительная техника» мы зафиксировали необходимость плотного сотрудничества и координации своей деятельности с разработчиками программного обеспечения, в котором операционные системы традиционно играют одну из ключевых ролей. Подписание меморандума с «Базальт СПО» стало закономерным и важным шагом на пути к достижению стоящих перед нами задач,» – сказала Светлана Легостаева, генеральный директор Консорциума «Вычислительная техника».