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ICL Services ЭВО ПАК


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 ICL Services, «МойОфис» и «Группа Астра» представят совместный ПАК на российском оборудовании «ICL Техно» 1
03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения 2
18.11.2024 ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ICL Services и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 418 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 133 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 2
Монолит-Инфо 124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10671 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2081 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11969 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14696 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2664 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 28 3
НКТ - Р7-Офис 422 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1093 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 460 1
Новые облачные технологии - МойОфис 829 1
Фролов Александр 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 150548 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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