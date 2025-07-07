Получите все материалы CNews по ключевому слову
ICL Services ЭВО ПАК
УПОМИНАНИЯ
ICL Services и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 418 2
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 133 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 2
|Монолит-Инфо 124 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.