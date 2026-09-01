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Huguet Kristin Хьюгет Кристин
СОБЫТИЯ
|01.09.2026
|Из Apple ушел топ-менеджер, ответственный за удаление российских приложений с iPhone и iPad 1
|05.06.2013
|В США запретили продавать iPhone 4 и iPad 2 1
|22.03.2011
|Apple требует от Amazon прекратить использовать бренд App Store 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Huguet Kristin и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7654 2
|Apple iPad 4019 2
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 761 1
|Apple iPhone 5 783 1
|Apple iPhone 4 800 1
|Apple iPod 1554 1
|Apple - App Store 3131 1
|Microsoft Windows 16943 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 2
|США - Вашингтон - Редмонд 238 1
|США - Калифорния 4836 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
|Bloomberg 1635 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.