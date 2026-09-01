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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Huguet Kristin Хьюгет Кристин

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Из Apple ушел топ-менеджер, ответственный за удаление российских приложений с iPhone и iPad 1
05.06.2013 В США запретили продавать iPhone 4 и iPad 2 1
22.03.2011 Apple требует от Amazon прекратить использовать бренд App Store 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Huguet Kristin и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13212 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Microsoft Corporation 25816 1
Amazon Inc - Amazon.com 3292 1
Samsung Electronics 11097 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 8 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10778 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Application store - магазин приложений 1475 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13714 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7654 2
Apple iPad 4019 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 761 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPhone 4 800 1
Apple iPod 1554 1
Apple - App Store 3131 1
Microsoft Windows 16943 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1034 1
Ternus John - Тернус Джон 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Калифорния 4836 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
Bloomberg 1635 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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