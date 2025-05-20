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AMD ZT Systems

AMD - ZT Systems

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 AMD пошла войной на серверный бизнес Intel. Проведена хитрая многоходовка, у AMD теперь много новых суперинженеров 1
23.06.2010 Новая платформа AMD Opteron 4000 предназначена для «облачных вычислений» и высокомасштабируемых ЦОД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

AMD и организации, системы, технологии, персоны:

Supermicro 121 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
AMD - Advanced Micro Devices 4304 1
Dell EMC 5050 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3700 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1422 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Patla Patrick - Патла Патрик 4 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174863.
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