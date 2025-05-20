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AMD ZT Systems
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|AMD пошла войной на серверный бизнес Intel. Проведена хитрая многоходовка, у AMD теперь много новых суперинженеров 1
|23.06.2010
|Новая платформа AMD Opteron 4000 предназначена для «облачных вычислений» и высокомасштабируемых ЦОД 1
AMD и организации, системы, технологии, персоны:
|Supermicro 121 1
|HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4304 1
|Dell EMC 5050 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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