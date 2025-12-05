Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сушкоф и пицца Жизньмарт
- "Сушкоф и пицца" — сеть мультиформатных ресторанов со скоростной доставкой, первый открыли в 2008 году в Екатеринбурге, в 2023 году у компании 40 точек в 14 городах России.
- Жизньмарт — продуктовые магазины нового формата с экспресс-доставкой. Основную часть ассортимента составляют готовая еда и продукция от местных производителей. C 2019 года было открыто 180 магазинов в 15 российских городах.
