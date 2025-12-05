Разделы

Сушкоф и пицца Жизньмарт


  • "Сушкоф и пицца" — сеть мультиформатных ресторанов со скоростной доставкой, первый открыли в 2008 году в Екатеринбурге, в 2023 году у компании 40 точек в 14 городах России.
  • Жизньмарт продуктовые магазины нового формата с экспресс-доставкой. Основную часть ассортимента составляют готовая еда и продукция от местных производителей. C 2019 года было открыто 180 магазинов в 15 российских городах.

СОБЫТИЯ

05.12.2025 Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол» 1
24.09.2024 Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции 1
18.09.2023 «Жизньмарт» и «Сушкоф и пицца» отказались от менеджеров с переходом на электронные документы 3
14.02.2012 В ресторане «Сушкоф» реализована виртуальная очередь ожидания 2

