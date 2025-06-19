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Сниккарс Павел
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|«Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий 1
|12.12.2022
|В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно 1
Сниккарс Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
|Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 391 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 671 1
|Тугарин Андрей 3 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Известия ИД 664 1
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