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Сниккарс Павел


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий 1
12.12.2022 В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сниккарс Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 577 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 230 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3941 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1581 1
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 391 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1963 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8285 1
Энергетика - Energy - Energetically 5285 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 192 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 1
Известия ИД 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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