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«Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий

Группа «Т Плюс» и VK начали стратегическое сотрудничество в области разработки ИТ-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Соглашение подписано главой энергетического холдинга Павлом Сниккарсом и генеральным директором VK Владимиром Кириенко. Об этом CNews сообщили представители VK.

Соглашение откроет перспективы для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов, а также внедрения отечественных решений. Их использование энергокомпаниями усилит производственную безопасность, повысит операционную эффективность и ускорит реагирование на инциденты, что положительно скажется на качестве обслуживания потребителей.

Также рассматривается создание рабочей группы из представителей обеих компаний. Стороны смогут обмениваться успешными наработками и проводить совместные мероприятия, направленные на поиск возможностей для оптимизации и цифровизации бизнес-процессов.

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Цифровизация

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