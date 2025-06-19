«Т Плюс» и VK намерены объединить усилия по развитию информационных технологий

Группа «Т Плюс» и VK начали стратегическое сотрудничество в области разработки ИТ-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Соглашение подписано главой энергетического холдинга Павлом Сниккарсом и генеральным директором VK Владимиром Кириенко. Об этом CNews сообщили представители VK.

Соглашение откроет перспективы для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов, а также внедрения отечественных решений. Их использование энергокомпаниями усилит производственную безопасность, повысит операционную эффективность и ускорит реагирование на инциденты, что положительно скажется на качестве обслуживания потребителей.

Также рассматривается создание рабочей группы из представителей обеих компаний. Стороны смогут обмениваться успешными наработками и проводить совместные мероприятия, направленные на поиск возможностей для оптимизации и цифровизации бизнес-процессов.