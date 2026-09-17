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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
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Мероприятия 894

США Флорида Сарасота

США - Флорида - Сарасота

СОБЫТИЯ


17.09.2026 США прекратили уголовное дело против россиянина, обвиняемого в поставках электроники для российских БПЛА 1
27.03.2013 Чип-браслет проверит чистоплотность врачей и поваров 1
09.11.2007 Blockbuster выбрасывал в мусор приватные данные клиентов 1
18.05.2007 США: червь Slammer «парализовал» систему голосования 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

США и организации, системы, технологии, персоны:

HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
InfoWatch - Инфовотч 1196 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 291 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 13 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 287 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2502 1
Accelerometer - Акселерометр 398 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7714 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1206 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8421 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3342 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
США - Флорида 789 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 791 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 1
Азербайджан - Баку 140 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 400 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Wired - Издание 277 1
The Register - The Register Hardware 1794 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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