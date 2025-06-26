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Мишаков Антон


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 ИИ в ИТ и киноиндустрии: правовая адаптация под новую технологическую реальность 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мишаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Walt Disney Company 629 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 519 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5654 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2164 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3467 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10806 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 359 1
Аудит - аудиторский услуги 2851 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1136 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3070 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7130 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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