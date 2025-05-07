Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лукаш Алексей
УПОМИНАНИЯ
|07.05.2025
|Positive Technologies: 80% кибератак на Ближнем Востоке приводят к утечкам конфиденциальных данных 1
Лукаш Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Катар 168 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1076 1
|Израиль 2752 1
|Ближний Восток 2980 1
|Саудовская Аравия - Королевство 601 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.