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Аметист Групп Аметист Роботы
«Аметист Роботы» заниматься производством складских роботов
|29.04.2025
|«Аметист Роботы» запустит первое в России производство складских роботов 1
Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 6 1
|Умная Логистика. 8 1
|Аметист Групп - Amethyst Group 11 1
|TuskRobots 1 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
|Тян Андрей 4 1
|Филиппов Михаил 4 1
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