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Экс-директор по ИТ «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели» уволился ради своей рок-группы

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Бизнес Кадры Интеграция
, Текст: Денис Воейков

Покинувший в июне 2019 г. Х5 Retail Group ее ИТ-директор Фабрисио Гранжа, происходящий из Бразилии, не стал срочно искать новую работу по специальности, а приступил к концертной деятельности в качестве вокалиста в совсем недавно созданном инфо-рок-бэнде.

Из ИТ — в рок-н-ролл

Как стало известно CNews, экс-директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, покинувший компанию в июне 2019 г., в настоящее время сосредоточился на личных делах и на творчестве в рамках собственной рок-группы.

По его словам в разговоре с CNews, можно заключить, что информационными технологиями он сейчас активно не занимается, хотя и не планирует совсем уходить из профессии. В частности, в Сети можно найти информацию о том, что в начале августа 2019 г. он выступил в качестве приглашенного эксперта на тематическом ИТ-мероприятии, посвященном цифровой трансформации.

Нынешний период жизни, связанный, в том числе, с активной концертной деятельностью и производством первого для его группы видео-клипа, Гранжа пока склонен характеризовать как временный.

Напомним, X5 Retail Group — это крупнейший в России холдинг в области продовольственного ритейла, который объединяет магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Компания была образована в 2006 г. путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

Рок-группа экс-директора по ИТ

Музыкальный проект экс-директора по ИТ в Х5 носит название «Бразилиакальные». Гранжа в нем выступает вокалистом и начинающим гитаристом.

По записям Гранжи и его коллег-музыкантов на Facebook можно установить, что группа возникла совсем недавно — в 2019 г. Более того, концертную деятельность она развернула как раз после ухода Гранжи со своего поста в компании-ритейлере. Первое открытое выступление коллектива состоялось 19 июня 2019 г.

Группа «Бразилиакальные» сообщает о себе, что исполняет лучшее из бразильского и мирового рока и делает оригинальные каверы на русские хиты. «Фабрисио Гранжа поет на португальском, испанском, английском и русском, — говорится на странице коллектива в соцсети. — А еще рассказывает о песнях, Бразилии и своей жизни в России. Поэтому “Бразилиакальные” — это инфо-рок-бэнд».

В приглашении на ближайший концерт группы говорится, что на нем она исполнит песни «Розовое вино», «Вахтерам», Крошка моя», «Кружит» и свои новые каверы: «Мама Люба» и «Группа крови».

Уход из Х5

Об уходе Фабрисио Гранжи из Х5 стало известно 13 июня 2019 г. из его собственного сообщения на странице в Facebook. «Спасибо, X5! Это был крутой путь! Крылья у вас уже были, я их просто помог раскрыть и научил летать. Теперь — только выше!», — написал он.

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Фабрисио Гранжа сменил кресло ИТ-директора на микрофон и сцену

В июле пресс-служба компании сообщила CNews, что расставание компании с топ-менеджером произошло по его собственному желанию. «Временно исполняет обязанности директора по информационным технологиям директор по архитектуре Алла Антонова», — добавили собеседники редакции, уточнив, что круг ее обязанностей и спектр решаемых задач такой же, как был у Гранжи.

К моменту публикации этого материала статус Антоновой в компании не изменился.

ИТ-биография Фабрисио Гранжи

Фабрисио Гранжа вырос в Бразилии. В 1997 г. он окончил государственный университет Сао-Карлос в Сан-Паулу, получив степень магистра по ИТ. С 1997 по 2000 г. работал ИТ-консультантом по логистике в компании ABPL — Planejamento e Logística.

С 2001 по 2005 гг. был специалистом по продукту SAP Supply Chain в компании FQS. С 2005 по 2012 гг. работал архитектором бизнес-решений в Ciber Russia.

С 2012 по 2014 гг. был заместителем вице-президента по ИТ, руководителем офиса проектного управления и контакт-центра в «Эльдорадо». В 2014 г. вступил в должность вице-президента по ИТ и ИТ-проектам в «Эльдорадо».

ИТ-директором X5 Retail Group Гранжа стал в октябре 2016 г. При нем в компании стартовал и был завершен ряд проектов. Так, в начале февраля 2017 г. стало известно о сотрудничестве Х5 и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по части отбора ИТ-проектов для внедрения в ритейлерских сетях. В декабре 2017 г. Гранжа сообщил, что партнеры собрали заявки от 300 с лишним стартапов, предложивших идеи по цифровизации ритейла, а потом в несколько этапов отсеяли большую их часть, оставив только десяток для реальных внедрений.

В начале ноября 2017 г. X5 внедрила технологию машинного обучения для целевого маркетинга в торговой сети «Перекресток» и сформировала персональные предложения для всех участников программы лояльности «Клуб Перекресток».

В конце ноября 2017 г. CNews писал, что в магазинах сети X5 планируется внедрение технологии распознавания заполненности полок, благодаря которой персонал будет получать уведомления о возникшей нехватке тех или иных товаров в конкретных местах.

В сентябре 2018 г. стало известно, что X5 работает над созданием системы бизнес-мониторинга, которая при помощи технологий больших данных и предиктивной аналитики позволяет предсказывать и предотвращать аварийные ситуации в ритейле, тем самым экономя бизнесу сотни миллионов рублей.

В марте 2019 г. компания сообщила, что X5 разработала и внедрила собственную методологию управления ИТ-мощностями со сценарием предиктивной аналитики.

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