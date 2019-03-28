X5 спрогнозирует потребность розничных сетей в «железе»

X5 Retail Group разработала и внедрила собственную методологию управления ИТ-мощностями со сценарием предиктивной аналитики.

Новый подход, основанный на стандартах ITIL (Information Technology Infrastructure Library), позволил компании реформировать управление ИТ-инфраструктурой, в составе которой более 173 тыс конфигурационных единиц в 3 дата-центрах и 14 500 магазинах.

Методология предполагает, что в любой момент ИТ-системы компании обеспечены минимально необходимым, но достаточным объемом ИТ-инфраструктуры, а для новых проектов «под парами» всегда стоит достаточный резерв в оптимальной конфигурации.

«Как результат – все расходы на оборудование максимально эффективны и экономически обоснованы, при этом бизнес-подразделения получают доступ к ресурсам для новых проектов за минимальное время, серьезно снижая срок реализации бизнес-проектов. И если раньше проекты ждали свой пул ИТ-мощностей до трех месяцев, то сейчас этот срок уменьшился до пяти дней», - сказал Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям X5 Retail Group.

Изначально методология внедрялась в «ручном» режиме. Техническая группа Х5 совместно с партнером разработала математическую модель данных, которая сравнивает данные о нагрузке на оборудование в прошлом с планами развития подразделений Х5. С учетом множества дополнительных параметров, таких как сезонность, число магазинов, чеков, модель может спрогнозировать дату, к которой резерв ИТ-мощностей каждой конкретной ИТ-системы закончится. На основе этих расчетов технические эксперты Х5 составляют план ИТ-мощностей на год вперед с гибким графиком закупки оборудования.

Сегодня процесс управления мощностями в компании поддерживается целым комплексом ИТ-решений: системой предиктивной аналитики, единой базой данных о состоянии ИТ-инфраструктуры (Configuration Management Data Base, CMDB) и несколькими решениями для мониторинга ИТ-инфраструктуры.

В 2018-2019 гг., как итог всех мер по автоматизации методологии и оптимизации ИТ-инфраструктуры, Х5 сократила расходы на закупку оборудования более чем на 300 млн рублей.