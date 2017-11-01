X5 автоматизировала целевой маркетинг в «Перекрестке»

X5 Retail Group внедрила технологию машинного обучения для целевого маркетинга в торговой сети «Перекресток» и сформировала персональные предложения для всех участников программы лояльности «Клуб Перекресток». На сегодняшний день более 70% целевых акций формируются с применением машинного обучения, а скорость их подготовки увеличилась в семь раз. Это стало возможным благодаря подключению обучаемого аналитического блока CRM.

С помощью технологии машинного обучения в аналитическом модуле (aCRM) программы лояльности торговой сети происходит сегментация клиентов по группам с едиными признаками и подготовка предложений для них. Система анализирует данные о выбранной аудитории и создает модели персонифицированных маркетинговых кампаний с учетом нескольких сотен поведенческих и демографических факторов. Аналитический модуль учитывает частоту и сумму покупок, предпочтения, факторы, определяющие стиль жизни, приемлемый уровень цен, любимые категории товаров и предпочтительное время посещения супермаркетов. Чувствительность клиентов к конкретным предложениям прогнозируется с помощью различных аналитических моделей, среди которых регрессии, деревья решений и нейронные сети. Также aCRM определяет наиболее эффективные каналы коммуникации с выбранной аудиторией и самостоятельно формирует тексты маркетинговых сообщений. Сегодня с аналитической CRM «Перекрестка» интегрированы все каналы коммуникации сети. В 2018 году aCRM «Перекрестка» также будет связан с модулем SmartWifi, определяющим наиболее благоприятное время для отправки сообщений клиентам.

«Технологии для автоматизированной интеллектуальной аналитики больших данных открывают возможность для развития ценностных предложений торговых сетей. В перспективе роль интеллектуальных систем в бизнесе будет только расти, поэтому мы уделяем серьезное внимание работе с данными. Проект в «Перекрестке» — пример успешного применения результатов аналитики, полученных с помощью обучаемой системы, для развития лояльности покупателей. Маркетинговые предложения, сформированные с учетом сотен факторов, увеличивают эффективность целевого маркетинга на 5% и сокращают затраты на коммуникации на 40%», — сообщил Фабрисио Гранжа (Fabricio Granja), директор по информационным технологиям X5 Retail Group.

Кроме анкетных данных, система накапливает и учитывает в расчётах информацию, полученную в результате анализа различных поведенческих и демографических факторов. Весь процесс анализа данных и сегментации аудитории автоматизирован. Интерфейс аналитической системы позволяет планировать дату и время коммуникаций, вести отчётность по маркетинговым акциям, а также настраивать кампании с учётом результатов тестовых кампаний. Маркетологи подключаются к работе только для постановки целей кампании в начале проекта и для мониторинга результатов кампаний. В среднем на разработку эффективной модели необходимо порядка 3 месяцев.

X5 настраивает работу системы с марта 2016 года. Осенью 2017-го успешные алгоритмы автоматической сегментации и таргетирования кампаний начали применяться массово — для всех участников программы лояльности «Клуб «Перекресток».