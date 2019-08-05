Прибыль российской структуры Microsoft рухнула вдвое

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Чистая прибыль российской структуры Microsoft упала в 2018 г. на 51%. Эксперты связывают это с реализацией политики импортозамещения. Дальше будет хуже, потому что госсектор продолжит снижать долю иностранного ПО в закупках.



Показатели российской Microsoft

По итогам 2018 г. чистая прибыль ООО «Майкрософт рус» — юрлица компании Microsoft в России — составила 567 млн руб. Это на 51,29% меньше аналогичного показателя за 2017 г., о чем свидетельствуют данные системы СПАРК. При этом выручка компании показала годовой спад на 14% и составила 7,97 млрд руб.

«В России бизнес корпорации Microsoft в целом растет немного быстрее ИТ-рынка, — сообщили CNews в российском офисе компании. — В то же время темпы роста сегмента облачных сервисов заметно выше по сравнению с остальными сегментами. По прогнозу IDC, в 2018 г. облачный рынок в России вырос более чем на 20%. У Microsoft этот сегмент вырос немного больше. На российском рынке публичных облачных сервисов доля Microsoft, по данным IDC, составляет около 11%».

Также в компании отмечают, что ее бизнес в России осуществляется через партнерский канал: партнеры, чтобы предложить заказчикам продукты и сервисы компании, заключают договор напрямую с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL). «Мы не можем раскрывать цифры по отдельным странам, однако можем сказать, что логика развития бизнеса в России в целом совпадает с общемировой, — добавляют в российском офисе компании. — Выручка корпорации за 2019 финансовый год (1 июля 2018 г. — 30 июня 2019 г.) составила $125,8 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 г. Чистая прибыль составила $39,2 млрд — на 137% больше, чем по итогам 2018 финансового года».

Причины спада

Опрошенные РБК эксперты связывают снижение показателей Microsoft в России политикой импортозамещения, согласно которой госсектор не может закупать иностранное ПО при условии наличия российских аналогов. Они поясняют, что на российском рынке 30% поступлений Microsoft получает от госучреждений, а еще 40% — от госкомпаний.

Microsoft теряет деньги из-за российской политики импортозамещения

Microsoft пытается выйти из положения, продавая подписки на сервисы и обслуживание. В следующем году ситуация в России должна осложниться для компании еще сильнее, поскольку политика импортозамещения предписывает госсектору планомерно снижать долю иностранного ПО в закупках.

Цели и реалии импортозамещения

В ноябре 2015 г. правительство утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г.

В начале 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях — 70%. Опубликованные примерно в то же время результаты проверки Счетной палаты показали, что в 2017-2018 гг. более 96% госорганов и госфондов в России использовали ОС, которых нет в реестре российского ПО. Около 82% госорганов пользовались зарубежными почтовыми серверами.

Более 99% госорганов использовали СУБД Microsoft или Oracle, а также открытые СУБД Red Hat, CentOS, Sybase SQL Anywhere, FreeBSD и др. Этих СУБД нет в реестре российского ПО, у некоторых из них есть ограничения по использованию и технической поддержке на территории России.

Что касается систем электронного документооборота и информационной безопасности, то здесь российское ПО составляет три четверти используемой продукции — например, применяются защитные системы «Лаборатории Касперского».

В 2017-2018 гг. федеральные госорганы потратили на закупку ПО около 17,2 млрд руб. Из этой суммы на закупку продуктов из Реестра отечественного ПО пошло 8,6 млрд руб. При этом было подготовлено 656 обоснований на покупку зарубежных продуктов вместо российских, что составляет 3% от общего числа закупок, то есть от 24395.