Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный

Разочарование в «Мастерчейне»

Сбербанк разочаровался в созданной под эгидой Центробанка блокчейн-платформе «Мастерчейн» (Masterchain) и намерен в дальнейшем использовать ее международные аналоги, хотя и не свернет уже ранее запущенные на ней проекты. Об этом англоязычному изданию CoinDesk, пишущему с 2013 г. о блокчейн-технологиях, рассказал директор блокчейн-лаборатории Сбербанка Олег Абдрашитов.

«Мастерчейн», представляющий собой модификацию известной платформы Ethereum («Эфир»), разрабатывается российской Ассоциацией развития финансовых технологий («Финтех», АФТ), которая была основана в конце 2016 г. по инициативе Центробанка и при участии Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Райффайзенбанка, банка «Открытие».

По итогам использования Абдрашитов склонен считать российскую платформу неэффективной, небезопасной и медленной. «”Мастерчейн” не удовлетворяет требованиям для случаев использования Сбербанка, поэтому для всех будущих исследований мы будем использовать корпоративные блокчейн-платформы, такие как Hyperledger Fabric или Quorum (разрабатываются открытыми сообществами, изначально созданы IBM и американской финансовой структурой JPMorgan соответственно; — прим. CNews)», — указал он.

По словам Абдрашитова, эти будущие проекты, для которых «Мастерчейн» он считает бесперспективным, могут быть связаны с внебиржевой торговлей, торговым финансированием, платежами и ипотечным кредитованием.

Сбербанк признал профинансированную им блокчейн-платформу неэффективной, небезопасной и медленной

Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов на Fabric, выпустив облигационные сертификаты для МТС, соглашения РЕПО (вид сделки с ценными бумагами), в том числе для компании Интеррос, а также осуществив проект финансирования торговли с сетью электроники «М.видео» и ее поставщиками.

Проблемы «Мастерчейна»

Абдрашитов напоминает, что одним из пробных проектов на «Мастерчейне», представляющих немалую ценность для банков, является создание децентрализованной депозитарной системы для цифровых ипотечных облигаций. По ранее принятым планам она должна заработать в начале июля 2019 г., однако топ-менеджер склонен сомневаться в том, что это произойдет — по причине медлительности ассоциации «Финтех». «Мы еще не получили новую версию Децентрализованной депозитарной системы от АФТ и не тестировали ее, поэтому предполагаемая дата начала июля под вопросом», — сказал он.

По мнению Абдрашитова, многие проблемы «Мастерчейна» связаны с излишней централизованностью этой платформы — ее блокчейн-цепочки видны только членам ассоциации — только утвержденные стороны могут организовывать узлы для проверки транзакций, в отличие от биткойна или «Эфира», где отчетность общедоступна.

Это само по себе не было проблемой для Сбербанка, но «Мастерчейн» стал слишком централизованным даже для этого формата, сказал Абдрашитов в беседе с CoinDesk, поскольку «его работа полностью зависит от центрального сервера ассоциации “Финтех”, который контролирует майнинг и консенсус».

Система также очень медленная, сказал Абдрашитов. Загрузка одной ипотечной облигации в виде 30-килобайтного почтового файла занимает три минуты. «Деловые люди не привыкли иметь дело с чем-то, когда вы нажимаете кнопку, а затем вы делаете перерыв, — рассуждает он. — Руководство смотрит на это и разочаровывается в технологии блокчейна. Мы тратим деньги акционеров. Нам нужны практичные решения».

Кроме того, как считает Абдрашитов, подобные структуры становятся небезопасны, когда речь идет о столь малой сети, состоящей всего из нескольких узлов. «Системы проверки работоспособности хороши для тысяч участников, но если их всего пять, одному из них легко переписать бухгалтерию», — полагает он.

Заявления Сбербанка

Процитированное выше интервью Абдрашитова было опубликовано на CoinDesk рано утром 2 июля 2019 г. Вечером того же дня Сбербанк распространил заявления своих топ-менеджеров по теме блокчейн-проектов банка. На какую-либо их взаимосвязь с высказываниями Абдрашитова в сообщении не указывалось.



По приведенным словам директора депозитария Сбербанка Юрия Дубина, кредитная организация уже не первый год плодотворно сотрудничает с Центробанком по ряду блокчейн-проектов, в том числе на национальной платформе «Мастерчейн». «Сбербанк был инициатором запуска на этой платформе децентрализованной депозитарной системы для учета е-закладных, — сообщил он. — На этой платформе проведены пилотные сделки с электронными ипотечными закладными, в ближайшее время планируется запуск в промышленную эксплуатацию».

По словам Дубина, проектной команде удалось найти решения не только для технологических, но и для правовых вопросов учета ценных бумаг. «Это будет одна из первых таких систем в мире. Мы ожидаем серьезные положительные эффекты для бизнеса от развития этого проекта», — отметил он.

«Более того, наша совместная работа этим не ограничивается, — добавляет вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. — Совместно с регулятором мы в прошлом году впервые в России провели сразу две сделки: ICO в регулятивной песочнице ЦБ и внебиржевое РЕПО на блокчейне. Считаю, что усилиями регулятора. В регулятивной песочнице ЦБ РФ пилотируются перспективные проекты и прорабатываются основы нормативного регулирования, что в будущем позволит тиражировать эффективные решения на всю страну».