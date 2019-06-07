«Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ

«Дочка» РЖД и структура «Ростеха» создают совместный центр разработок устройств беспроводной сети LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей для транспорта. Следующим шагом станет открытие венчурного фонда для поддержки тематических проектов с инвестиционным бюджетом в $100 млн.

СП «Ростеха» и РЖД

Компания «РЖД-технологии», выступающая проектным офисом цифровой трансформации РЖД, и дочерняя структура «Ростеха» — «РТ-инвест» — создадут совместное предприятие (СП) и венчурный фонд для развития ИКТ на транспорте. Меморандум о соответствующих намерениях был подписан сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019).

Совместная специализированная компания призвана стать центром разработки устройств сети LPWAN XNB (подробнее о ней — ниже) и технологий в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли.

В компании будут создаваться решения для системы мониторинга железнодорожных перевозок: состояния путей и элементов подвижного состава, температуры рельсов, обрыва или обледенения контактной сети, мест пересечения с автомобильными дорогами и т. п. Также разработки станут применяться для регулярного отслеживания параметров состояния груза: давления, температуры, герметичности, передачи GPS/ГЛОНАСС-координат, оперативной сигнализации, сохранности пломб.

«РТ-инвест» и «РЖД-технологии» создают совместное предприятие и венчурный фонд

Что касается венчурного фонда, то его задачей заявлено развитие компаний-лидеров промышленного интернета вещей и транспортной телематики, поддержка стартапов и подготовка кадров.

Конфигурация и детали партнерства в СП

Как рассказал CNewsгенеральный директор «РТ-инвест» Андрей Шипелов, отдельное юрлицо новой совместной компании будет зарегистрировано в течение ближайших двух месяцев, сразу после чего центр разработки и начнет свою деятельность. Партнерство структур РЖД и «Ростеха» при этом предполагается паритетным — 50% будет принадлежать «РТ-инвесту», другие 50% —«РЖД-технологиям».

«Центр разработки создается для того, чтобы, по сути, быть единым окном между потребностями транспортно-логистического комплекса, российскими железными дорогами и другими крупными перевозчиками и командой разработчиков, — говорит Шипелов. По сути, через этот центр будет поступать заказ на решение тех или иных конечных задач, которые необходимы для отрасли, отмечает он.

«Например, необходимо решить задачу предельно дешевого перемещения скоропортящихся продуктов с контролем температурного режима в контейнере, — рассуждает Шипелов. — Эта задача ставится нашему центру, и он готовит и обосновывает технологическое решение. Во-первых, это решение должно быть надежным, во-вторых, оно должно быть высокотехнологичным, в-третьих, оно должно быть дешевле, чем любые предыдущие технологии, которые позволяли это сделать. Дальше после утверждения на инвестиционном комитете центру выделяется совместный бюджет, центр изготавливает оборудование (датчики, сенсоры) и интегрирует его в общую систему, которая у нас вводится на LPWAN XNB».

Венчурный фонд на $100 млн

Вышеупомянутый венчурный фонд Шипелов в разговоре с CNewsназвал следующим этапом сотрудничества своей компании с «дочкой» РЖД. «Мы должны совместно подготовить план проектов, поясняет он. — Такие проекты уже есть. Мы начнем над ними работу сразу же с момента создания компании. В течение полугода мы определимся с необходимым инвестиционным бюджетом и с составом партнеров, которые войдут в этот венчурный фонд».

Топ-менеджер указывает, что «РТ-инвест» и «РЖД-технологии» станут в фонде якорными инвесторами, а в качестве партнеров будут привлечены как российские, так и зарубежные организации.

«У венчурного фонда будет бюджет порядка $100 млн, — сообщил Шипелов CNews. — Мы ориентируемся на такой показатель и считаем, что это абсолютно подъемная цифра. Порядка 20% мы вложим собственных средств, а 80% предложим вложить другим известным компаниям».

Шипелов полагает, что полноценно фонд заработает в 2020 г., хотя первая инвестиция может быть осуществлена уже в ноябре 2019 г. При этом топ-менеджер заверяет, что первые проекты для поддержки на примете уже есть. «Прежде всего, это проекты, связанные с трансграничным перемещением грузов между Россией и Китаем, а также с транзитом между Китаем (через территорию Российской Федерации) и европейскими государствами».

Что такое LPWAN XNB

Напомним, в апреле 2019 г. CNews писал, что LPWAN XNB представляет собой отечественный протокол беспроводной связи, созданный компанией «Современные радио технологии». Он имеет ряд отличий от популярных зарубежных LPWAN-протоколов — NB-IoT и LoRa. В презентации разработчиков среди преимуществ протокола был указаны выделенный частотный диапазон 863-865/874-876 МГц.

Также сообщалось, что у протокола есть собственный стек технологий, а его дальность связи в городе достигает 10 км, в то время как у зарубежных аналогов она составляет 2-4 км. На открытой местности радиус передачи XNB достигает 50 км. Кроме того, была отмечена высокая проникающая способность сигнала XNB — он проходит сквозь бетонные стены, металлические шкафы и подвалы. Упоминалось также шифрование по ГОСТу, которое открывает протоколу дорогу на объекты критической инфраструктуры.

XNB не привязан к GSM- и LTE-покрытию, то есть сеть можно развернуть в отсутствие оператора связи на данной местности. Протокол можно масштабировать без ограничений. Его презентация обещала минимальную стоимость контрольных и исполнительных устройств, базовых станций, инфраструктуры, ПО и развертывания сети по сравнению с аналогичными технологиями радиосвязи.

Упоминалось также, что разрешение на использование радиочастот зарубежного протокола LoRa в России ограничено, его управляющие сервера расположены за рубежом. Что касается сетей NB-IoT, то они активно создаются «большой четверкой» российских операторов сотовой связи, однако совместимых конечных устройств для этих сетей на рынке нет, как и российского оборудования под этот протокол.