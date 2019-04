Microsoft начала сдавать россиянам напрокат игровые приставки Xbox One X

Xbox One напрокат

Microsoft запустила в России программу под названием Xbox Forward, в рамках которой покупатели могут пользоваться игровыми консолями Xbox One за ежемесячную плату. Об этом Microsoft сообщила на своем сайте. Оператором сервиса выступает компания Forward Leasing, подписка оформляется на сайте Подпишись.рф.

В рамках программы можно взять в пользование консоли Xbox One S и Xbox One X. Ежемесячный платеж составит 990 и 1490 руб. соответственно. В эту стоимость включена годичная подписка Xbox Live Gold, которая дает возможность играть в многопользовательских режимах и получить доступ к ежемесячным бесплатным играм и эксклюзивным скидкам.

Условия договора

Компания заключает с пользователем договор, согласно которому он берет консоль в пользование на 25 месяцев, и в течение этого периода каждый месяц вносит установленный платеж. В любой момент консоль можно выкупить, доплатив до ее полной стоимости. По истечении 25 месяцев консоль можно либо вернуть либо опять-таки выкупить. Остаточная стоимость Xbox One S на тот момент будет составлять 5188 руб., как указано на сайте проекта.

Договор об использовании консоли заключается онлайн. Microsoft обещает, что рассмотрение заявки будет занимать около минуты. После ее одобрения консоль доставляется заказчику на дом в удобное для него время. Ежемесячные платежи можно перечислять с банковской карты в личном кабинете на Подпишись.рф.

Microsoft начала сдавать Xbox One напрокат

На взятую в пользование консоль распространяется гарантия Microsoft сроком в 12 месяцев. Гарантия на джойстики и аксессуары составляет три месяца.

Досрочный возврат

Если пользователь желает вернуть консоль раньше, он также может сделать это в любой момент, и не вносить больше ежемесячные платежи. Но такая возможность пока что есть только в 15 городах, среди которых Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Москва, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск. Microsoft обещает к концу апреля увеличить количество городов до 50.

Кроме того, за возврат взимается «небольшая» дополнительная плата, отмечает Microsoft. Чем дольше клиент использовал консоль, тем эта плата меньше. Например, если он решил отказаться от услуги после первого или второго месяца, плата за возврат для Xbox One S составит 10,9 тыс. руб., а после года использования — 6,9 тыс. руб. После 24 месяцев она составляет 900 руб. На сайте проекта приводится калькуляция платы за возврат для каждого месяца использования.

Как поясняет гендиректор Forward Leasing Алексей Гуров, программа рассчитана на пользователей, которые хотели бы поиграть в Xbox One, но не могут позволить себе такую покупку сразу. Также им хотелось бы оставить за собой возможность вернуть консоль, если окажется, что у них нет времени на игры. Гуров поясняет, что платформа Подпишись.рф «призвана знакомить клиентов с новым способом потребления: чтобы пользоваться, необязательно покупать».

Что умеет Xbox One

Xbox One — третья по счету игровая приставка Microsoft, выпущенная в 2013 г. Пришла на смену Xbox 360. Ее основными конкурентами среди восьмого поколения консолей считаются PlayStation 4 от Sony и Wii U и Nintendo Switch от Nintendo. По состоянию на 2018 г., во всем мире было продано около 41 млн Xbox One.

Библиотека Xbox One насчитывает более 1,3 тыс. проектов, включая игры для предыдущих версий консоли, в которые можно играть благодаря обратной совместимости. Xbox One S и Xbox One X, которые появились в 2016 и 2017 гг. соответственно, дают возможность просматривать фильмы в разрешении 4K через встроенный плеер Blu-ray 4K UHD и аудиосистему с поддержкой объемного звука Dolby Atmos. На обеих консолях можно играть в многопользовательских режимах по сети Xbox Live. Xbox One X также позволяет играть в игры с разрешением 4K.