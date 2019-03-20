Создан «первый в мире» смартфон, которому не нужны сотовые операторы и интернет

К предзаказу стал доступен смартфон Volk One, который передает данные по распределенной сети Volk Fi, независимой от интернета и сотового оператора. Передача данных происходит непосредственно от смартфона к смартфону, поэтому для корректной работы сети необходима определенная плотность пользователей. Пользователи сомневаются, выдержит ли такую нагрузку аккумулятор, и будут ли эффективно работать выбранные частоты.

Распределенный смартфон

Стал доступен для предзаказа смартфон Volk One, который разработчики позиционируют как первый в мире смартфон с распределенной связью. Заказать устройство можно на сайте проекта. Отгрузку первых аппаратов авторы проекта обещают начать в декабре 2019 г. В зависимости от объема постоянной памяти стоимость смартфона составляет $394 или $494.

Связь Volk One обеспечивает сеть Volk Fi, к которой подключены сами смартфоны, а также поставляемые с ними роутеры, одновременно задуманные как подставки для беспроводной зарядки. Роутеры подключается к интернету по Wi-Fi или через кабель Ethernet, а смартфон в свою очередь подключается к роутеру.

Если же рядом нет роутера, Volk One находит другой такой же смартфон и передает данные через него. Таким образом, при наличии в определенной местности достаточного количества пользователей Volk One, они формируют собственную сеть передачи данных, которая работает независимо от интернета и сотового оператора, предоставляя пользователям бесплатный сервис. Смартфон может улавливать сигнал роутера или другого смартфона на расстоянии «нескольких миль» благодаря использованию новейшего радиооборудования, пишут авторы проекта на своем сайте.

Оплата и связь

Именно отсутствие оплаты за услуги связи авторы считают одним из ключевых преимуществ проекта. Голосовые звонки и SMS-сообщения будут бесплатны. Что касается объема данных, то пользователь может бесплатно использовать такой же объем данных, какой он передал с помощью своего смартфона для других пользователей, и еще плюс 5 ГБ сверху. После того, как этот лимит исчерпан, стоимость трафика составляет $1 за 1 ГБ.

Сеть Volk Fi работает без SIM-карты, однако в смартфон можно вставить карту обычного сотового оператора. Тем не менее, Volk One всегда будет в первую очередь обращаться к распределенной сети. Авторы идеи отмечают, что сеть Volk Fi безопасна, доступна каждому и не подвержена цензуре. Кроме того, в то время как обычные сети замедляются по мере роста количества пользователей, Volk Fi наоборот работает тем быстрее, чем больше устройств к ней подключено. В сети предусмотрена возможность совершать звонки и отправлять сообщения в сети различных сотовых операторов или фиксированной связи.

Смартфон с распределенной связью Volk One стал доступен для предзаказа

Тот факт, что для нормальной работы распределенной сети связи требуется определенная плотность пользователей на участке местности, усложняет процедуру заказа смартфона. Чтобы заказать Volk One, нужно получить в соцсетях или по электронной почте приглашение от кого-нибудь из своих друзей, уже участвующих в проекте.

Доступ Volk One к интернету пока поддерживается только в Северной и Южной Америке, Австралии и на островах Тихого океана. Голосовые звонки и SMS в другие сети возможны в США, Канаде и Мексике, но разработчики обещают пополнить список стран. Портирование номеров пока что поддерживается только в США.

Характеристики смартфона

Смартфон Volk One получит экран с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1080 x 2280 пикселей при соотношении сторон 19:9. Аппаратной основой для смартфона послужит восьмиядерный процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. За графику будет отвечать графический процессор Adreno 630. Предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 256 ГБ постоянной. Обе камеры будут иметь разрешение 16 МП.

Емкость аккумулятора заявлена на уровне 3700 мАч. Смартфон будет поддерживать LTE, предусмотрен сканер отпечатка пальца. Габариты устройства составят 155,2 мм x 76,1 мм x 7,7 мм при весе 179 г. Корпус будет выполнен из анодированного алюминия и стекла. Доступно два цветовых решения: белое и черное.

Проблема частот и другие замечания

У пользователей интернета проект вызвал некоторый скепсис. Например, подписчики ресурса Reddit отмечают, что сеть передачи данных типа Volk Fi сможет нормально работать только в городах, где плотность пользователей будет достаточной, а в сельской местности сеть будет неэффективна. Также они отмечают, что постоянный коннект с другими устройствами будет быстро разряжать аккумулятор смартфона.

Пользователи социального новостного сайта Hacker News подняли вопрос о частотах, которые будет использовать для передачи данных распределенная сеть. Высказываются предположения, что для Volk Fi больше всего подойдут низкие частоты. Пользователи считают, что проект не стал покупать лицензию у Федеральной комиссии по связи США, а вместо этого будет использовать диапазон для промышленных, научных и медицинских целей (ISM) в районе 900 МГц.

Однако в этом случае спектр частот будет составлять всего 26 МГц, что потенциально ограничивает пропускную способность канала Шеннона до 50 Мбит/с при соотношении сигнала и шума в 30 дБ. Даже с учетом метода пространственного кодирования сигнала MIMO, у пользователей будет максимум 50 Мбит/с для общего доступа, разделенных между всеми устройствами, подключенными к узлу. Этого недостаточно, чтобы конкурировать с сетями LTE.

Высказываются также предположения, что даже 50 Мбит/с в данном случае достижимы только при наличии специальной инфраструктуры, включающей в себя остронаправленные антенны достаточно большого размера. Для карманных устройств с небольшими всенаправленными антеннами частота 900 МГц может оказаться неэффективной в использовании.

Российские пользователи, которые обсуждают проект в Telegram, отмечают, что при использовании диапазона в районе 900 МГц передача данных возможна на расстояние до 500 м. Таким образом, теоретически сеть сможет работать в Москве при наличии в городе 5 тыс. смартфонов Volk One, равномерно распределенных по местности.