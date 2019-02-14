Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше

С начала 2018 г. цены на SSD емкостью 1 ТБ упали более чем на 50%. Падение, по данным The Digitimes, продолжилось и в 2019 г., вместе со снижением цен на оперативную память.

Дна пока не видно

Резкое падение цен на твердотельные накопители, начавшееся в 2018 г., продолжилось в первом квартале 2019 г. С большой долей вероятности снижение цен на SSD будет наблюдаться и дальше, сообщил тайваньский деловой портал The Digitimes со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Так, в момент первого выпуска игровые накопители SSD емкостью 1 ТБ предлагались по цене порядка 10 тыс. новых тайваньских долларов (примерно $325) за штуку. Однако в начале 2018 г. на волне снижения цен на флеш-память NAND-типа их цена снизилась до 8 тыс. новых тайваньских долларов (примерно $260).

К концу 2018 г. цена SSD емкостью 1 ТБ резко упала до 4000-5000 новых тайваньских долларов ($130-$162), а на начало февраля 2019 г. их можно было найти по беспрецедентно низкой цене порядка 3000 новых тайваньских долларов ($97,3).

Твердотельные накопители для всех, недорого

Основной причиной снижения цен на твердотельные накопители индустриальные источники The Digitimes называют продолжающееся падение стоимости флеш-памяти NAND. Эта тенденция, в свою очередь, вызвана снижением активности покупателей на рынке ПК – именно из-за нее цены на SSD, по данным источников, потеряли более 15% с начала 2019 г.

В дополнение, на цены также «давит» перепроизводство флеш-памяти, связанное с вводом в строй избыточных производственных мощностей.

Цены на SSD потеряли более 15% с начала 2019 года

В США наблюдается значительное снижение цен на твердотельные накопители, отмечают обозреватели The Verge. Так, высокопроизводительный SSD производства SanDisk из серии Ultra (запись / чтение до 560 Мб/с / 530 МБ/с) емкостью 500 ГБ предлагается на онлайн-площадке Amazon всего за $67,99, хотя ранее его цена никогда не опускалась ниже $75. Твердотельный накопитель SanDisk Ultra SSD емкостью 1 ТБ предлагается всего за $129,99. Онлайн-площадка Amazon известна тем, что, в частности, заставляет своих продавцов снижать цены, если где-то обнаруживает более низкие.

В российской онлайн-рознице, судя по данным «Яндекс.Маркета», ценники на SSD SanDisk Ultra пока что чуть выше – от 7,7 тыс. руб. и 10,5 тыс. руб. за 500 ГБ и 1 ТБ, соответственно, но вне категории Ultra твердотельный накопитель SanDisk объемом 960 ГБ можно найти по цене от 7,7 тыс. руб.

Цена наиболее доступных SSD емкостью 500-512 ТБ от GoodRAM, Western Digital и Adata, судя по данным «Яндекс.Маркет», сегодня начинается от 5,4-4,7 тыс. руб. SSD емкостью 1 ТБ можно найти по цене от 9,4 тыс. руб., при этом в категорию с ценой до 10 тысяч попадает несколько моделей от Intel, GoodRAM, Western Digital и ADATA. Более популярные модели емкостью 960 ГБ от SmartBuy, SanDisk, Patriot Memory, Adata и Kingston можно найти в диапазоне 7,4-9,4 тыс. руб. и выше.

Цены на оперативную память также на спаде

Минимальные цены на популярные модули памяти DDR4 емкостью 8 ГБ и 4 ГБ снизились до уровня $60 и $30 за штуку, соответственно. Аналитики The Digitimes прогнозируют дальнейшее снижение к концу первого квартала 2019 г., главным образом, из-за неопределенности на ключевых рынках сбыта, а также в связи со скоплением больших запасов нераспроданных модулей на складах.

В случае с динамической памятью определенное давление на цены вызвала нехватка процессоров Intel, отмечают аналитики The Digitimes. По этой причине значительным образом упали продажи высокопроизводительных модулей DDR4 с тактовой частотой 3600-4000 МГц для игровых ПК.

Сбыт модулей DDR4 3200 МГц пострадал меньше, поскольку производители игровых систем переключились на совместимые с ними платформы AMD. На сегодняшний день доля AMD в этом секторе, по данным The Digitimes, достигла 17%.

Ранее CNews сообщал, что специалисты тайваньской биржи DRAMeXchange прогнозируют некоторое оживление спроса на чипы динамической памяти во втором квартале 2019 г., благодаря росту поставок в адрес китайских дата-центров, а также мировых серверных брендов. Снижение цен на DRAM также может быть смягчено в третьем и четвертом кварталах 2019 года, в случае благополучного решения проблем с накопившимися запасами.

Тем не менее, долгосрочный прогноз по рынку серверной памяти DRAM пока пессимистичен: по мнению аналитиков TrendForce, снижение цен по итогам 2019 года может достичь отметки 50%.