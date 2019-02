Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео

3D-камера своими руками

Команда российских разработчиков из стартапа «Виртуриал», известного своим микроконтроллером Virt2real и дистанционно управляемым автомобилем объявила о начале сбора денежных средств по принципу краудфандинга на реализацию проекта StereoPI, в рамках которого поддержавшие его смогут получить набор компонентов для самостоятельной сборки стереоскопической камеры.

Цена набора, ориентированного в первую очередь на индивидуальных покупателей-энтузиастов – DIY (Do it yourself – «сделай сам»), в зависимости от комплектации в данный момент составляет от $69 до $199. Как отмечают разработчики, стоимость аналогов может варьироваться от $259 до $695.

Ключевым звеном StereoPI является одноименная плата расширения с открытой архитектурой для вычислительного модуля широко известного миниатюрного компьютера Raspberry PI. Она обеспечивает подключение к устройству сразу двух камер, что при правильном их расположении в пространстве позволяет получить трехмерную картинку. Захватываемый в реальном времени видеосигнал можно транслировать в сеть, обрабатывать «на лету» или записывать на внешний носитель. Решение может найти применение в робототехнике, системах компьютерного зрения, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).

С момента старта сбора средств 30 января 2019 г. на базе площадки Crowdsupply привлечено $11,6 тыс. из $35 тыс. необходимых для достижения цели, причем по итогам первых 24 часов кампании пользователи платформы внесли более $10 тыс., сделав порядка 60 заказов.

Поставку предоплаченных заказов планируется начать 31 марта 2019 г.

Спецификации и варианты поставки

Плата выпускается в двух вариантах исполнения: стандартном (standard) и тонком (slim) стоимостью $89 и $69 соответственно. Стандартный вариант подразумевает наличие на плате коммуникационного разъема RJ45 под Ethernet, интерфейса ввода-вывода общего назначения (GPIO) и двух портов USB Type-A. Slim-версия устройства их лишена в угоду компактности и дешевизне: ее габариты составляют 90 х 40 х 15 мм против 90 х 40 х 23 мм стандартной.

Платы StereoPI в различных вариантах исполнения: слева – slim-версия, справа – стандартная

Вне зависимости от варианта исполнения на плате StereoPI можно найти цифровой выход HDMI, два коннектора CSI-2 для подключения камер, слот для карт памяти microSD, пятивольтовый разъем питания, четырехконтактный USB-разъем, выключатель питания и, наконец, SODIMM-коннектор для установки Raspberry Pi Compute Module – подойдет любая его версия, в том числе последняя.

Покупателям также доступны наборы, включающие все необходимое для немедленного начала разработки с использованием StereoPI. Так, в StereoPI Starterkit стоимостью $125 помимо собственно платы в стандартном исполнении входят: две камеры Raspberry Pi V1 с 20 см плоскими кабелями, вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3 Lite, один USB-кабель питания, два кабеля питания, крепление для камер типа V1/V2, крепление для широкоугольных камер, а также microSD-карта с образом операционной системы и демонстрационными проектами.

За $199 можно приобрести StereoPI Deluxekit, включающий в дополнение ко всему вышеперечисленному две широкоугольные (160 градусов) камеры.

Поскольку «сердцем» StereoPI является Raspberry Pi, с устройством рекомендуется использовать Raspbian – официальную ОС на базе GNU/Linux для этой аппаратной платформы.

Стереоскопическая съемка и области ее применения

Стереоскопическая камера работает сходным с человеческим зрительным аппаратом образом: два объектива располагаются на расстоянии около 64 мм друг от друга. При одновременном открытии затворов одна и та же сцена запечатлеется под разными углами – для левого и правого глаза. При демонстрации заснятой сцены по специальной технологии (при помощи гарнитуры виртуальной реальности, к примеру) каждый глаз зрителя видит только предназначенную для него часть стереопары, а мозг наблюдателя воспринимает эти изображения как одно объемное целое.

Стереоскопическое изображение, полученное при помощи StereoPI

Кроме того, применяя математические методы возможно восстановить информацию о глубине каждой точки плоского изображения, то есть расстояния от стереокамеры до соответствующей точки реальной сцены. Полученные таким образом данные можно использовать для построения так называемых карт глубин, важность которых при разработке беспилотников и роботов сложно переоценить – они позволяют обнаруживать препятствия на пути движения и своевременно их обходить.