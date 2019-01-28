На российской мобильной ОС заработала отечественная СЭД

С начала 2019 г. в России изменились требования к среде функционирования офисного программного обеспечения: разработчики приложений, планирующие попасть в единый реестр отечественного ПО, обязаны поддерживать российскую мобильную ОС. Кроме того правительство РФ рассчитывает, что к 2024 г. доля отечественного софта в госструктурах должна превысить 90%, а в госкомпаниях – 70%. Российские разработчики адаптируют свои приложения для работы на устройствах с Sailfish OS – в настоящее время это единственная платформа, отвечающая всем требованиям законодательства, относительно отечественного ПО. Так, компания «Диджитал Дизайн» представила пилотную версию мобильного клиента системы электронного документооборота для устройств под управлением этой операционной системы.

Еще одно ИТ-решение в копилку

Группа компаний «Диджитал Дизайн» первой продемонстрировала работу пилотной версии мобильного клиента системы электронного документооборота (СЭД) для устройств под управлением российской операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. Приложение будет работать с СЭД Docsvision и системой документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет»), разработанной на базе платформы Docsvision.

Решение предназначено для оперативной работы с документами на мобильных устройствах как в условиях стабильного подключения, так и при отсутствии устойчивой связи. Мобильный клиент имеет полный необходимый набор функций – просмотр, согласование, подписание документов, расписание резолюций, назначение исполнителя – позволяющий сотрудникам, часто находящимся вне офиса, оперативно решать рабочие вопросы. И, как заявляют разработчики, действия пользователей при взаимодействии с электронными документами в приложении максимально приближены к действиям при работе с бумажными копиями – простой, интуитивно понятный интерфейс, не перегружен лишними функциями и кнопками.

Мобильный клиент СЭД для Sailfish Mobile OS RUS

Проект реализуется в рамках работы ГК «Диджитал Дизайн» по плану переноса платформы Docsvision и прочих продуктов на отечественную ИТ-инфраструктуру, ОС и СУБД.

«Это уже не первый для команды «Диджитал Дизайн» опыт адаптации приложения под операционную систему Sailfish Mobile OS Rus. В прошлом году мы выпустили и зарегистрировали в едином реестре российского ПО приложение «Информационная система коллегиальных органов “Ареопад”» для Sailfish Mobile OS RUS, – рассказал коммерческий директор «Диджитал Дизайн» Владимир Кохан. – Пилотная версия мобильного клиента под Sailfish Mobile OS RUS дополнит линейку продуктов «Мобильное рабочее место руководителя» под ОС iOS и Android, которые успешно внедрены и используются в крупнейших государственных организациях и корпорациях».

Видео: Мобильный клиент СЭД для Sailfish Mobile OS RUS

«Диджитал Дизайн» стала одним из первых разработчиков, запустивших проект по адаптации собственных решений под отечественную мобильную ОС. В настоящее время в реестре российского ПО зарегистрированы 7 продуктов компании. И это не единственный разработчик, ориентирующийся на российскую мобильную ОС. В конце прошлого года компания «Открытая мобильная платформа» продемонстрировала комплекс приложений, который позволяет реализовать «Мобильное рабочее место» на базе Sailfish Mobile OS RUS. Оно создано с использованием ряда ИТ-решений отечественных компаний и позволяет организовать работу как офисного, так и линейного персонала.

Планы по переходу на отечественный софт

Напомним, в середине января глава российского правительства заявил, что построение собственной современной российской цифровой экосистемы, которая обеспечит стране независимость в киберпространстве, является вопросом национальной безопасности. И к 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях – 70%. По закону, программное обеспечение признается российским, если сведения о нем включены в единый реестр российских программ.

Ранее, в декабре 2018 г., в российском правительстве были утверждены директивы по переходу на отечественное ПО для ряда крупнейших госкомпаний. Согласно предписанию, к 2022 г. доля российского софта в них должна превысить 50%. Речь идет о таких компаниях, как «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Роснано», ВТБ и др. Выбирать программы также следует из реестра отечественного ПО. Кроме того, с 1 января 2016 г. на этот реестр в своей закупочной деятельности обязаны ориентироваться министерства и ведомства. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в июле 2015 г.

На текущий момент Sailfish Mobile OS RUS, разработкой которой занимается «Открытая мобильная платформа», является единственной мобильной операционной системой, включенной в реестр отечественного программного обеспечения. Кроме того, эта ОС уже прошла сертификацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну, и в настоящее время проходит сертификацию ФСТЭК.