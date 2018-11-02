CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным

В Москве 6 декабря 2018 г. CNews проведет конференцию «Аналитика и большие данные 2018: как получить эффективное решение».

Согласно прогнозам Gartner, первые три места в Топ-10 технологий, которые по итогам 2018 г. покажут наиболее активное развитие, займут искусственный интеллект, аналитика и умные приложения, а также умные вещи. Текущая ситуация подтверждает прогнозы — сейчас уже невозможно говорить об аналитике в отрыве от новых инструментов и технологий, от искусственного интеллекта или интернета вещей.

Бизнес-аналитика и технологии больших данных, в отличие от других инновационных направлений, таких как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, развиваются поступательно. При этом их пользователи тщательно просчитывают экономический эффект и не забывают о проблеме обеспечения безопасности.

На сегодняшний день проекты в этой сфере реализуются в основном в ритейле, телекоме, финансовом и государственном секторах. Все более активно пытаются присоединиться к ним промышленные предприятия и энергетика, где наиболее востребованы решения на стыке больших данных и интернета вещей. Реальные кейсы с понятной эффективностью с интересом изучаются рынком и служат огромным стимулом для все более широкого проникновения технологий.

Одновременно на государственном уровне всерьез заговорили о необходимости регулирования этой сферы. Пока речь идет об анализе последствий сбора данных и пресечении попыток использования их не по назначению. Особенно актуально это для открытых данных, беспрепятственный доступ к которым обещало государство. Еще один вопрос — возможность их коммерциализации. Что касается данных из социальных сетей, то здесь необходим баланс между потребностями рынка и желанием государства регулировать все и вся.

Как развивался мировой и российский рынок BI в 2018 г.?

Какие новые кейсы появились на рынке BI и больших данных?

В каких отраслях аналитика наиболее востребована?

Как она влияет на развитие других технологий?

Насколько эффективно использование продвинутой аналитики?

Какие риски возникают в процессе внедрения BI и больших данных?

Как минимизировать риски и максимально быстро получить работающее решение?

Как решается кадровая проблема в этой сфере?

Какова роль BI и больших данных в новой цифровой экономике России?

Каковы перспективы развития рынка BI и больших данных в России в 2019 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Аналитика и большие данные 2018: как получить эффективное решение».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Юрий Буйлов , руководитель отдела разработки, CarPrice

, руководитель отдела разработки, CarPrice Александр Евсин , заместитель руководителя ГКУ ЦОДД

, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Евгений Россинский , директор по технологии, онлайн-кинотеатр Ivi

, директор по технологии, онлайн-кинотеатр Ivi Андрей Евдокименков , начальник отдела ИТ, центральный аппарат ВРК-1

, начальник отдела ИТ, центральный аппарат ВРК-1 Варвара Новожилова , руководитель направления продуктов отчетности, «Аэроклуб ИТ»

, руководитель направления продуктов отчетности, «Аэроклуб ИТ» Илья Мунерман, директор «Интерфакс-лаб»

Приглашены к участию:

Анджей Аршавский , директор центра анализа данных и моделирования, Новолипецкий металлургический комбинат

, директор центра анализа данных и моделирования, Новолипецкий металлургический комбинат Артем Данилов , архитектор хранилища данных, Аvito

, архитектор хранилища данных, Аvito Владимир Руденко , CIO, «Уралхим ОЦО»

, CIO, «Уралхим ОЦО» Илья Ясный , начальник отдела экспертизы проектов департамента анализа инвестиций, Фармстандарт

, начальник отдела экспертизы проектов департамента анализа инвестиций, Фармстандарт Мария Боголюбова , руководитель департамента ассортиментной политики и аналитики, Finn Flare

, руководитель департамента ассортиментной политики и аналитики, Finn Flare Антон Мироненков , директор по большим данным, X5 Retail Group

, директор по большим данным, X5 Retail Group Владимир Пуляев , директор по ИТ, «Силовые машины»

, директор по ИТ, «Силовые машины» Сергей Сотниченко , руководитель управления хранилищ данных и отчетности, банк «Тинькофф»

, руководитель управления хранилищ данных и отчетности, банк «Тинькофф» Александр Старовойтов, заместитель директора по ИТ, «Базэл-аэро»

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур и различных секторов бизнеса.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсе CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету



