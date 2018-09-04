«Билайн» «впервые в мире» подключил киборгов к интернету вещей

«Билайн» и российский разработчик бионических протезов компания «Моторика» запустили платформу интернета вещей для людей с бионическими протезами рук. Она позволит врачам дистанционно следить за своими пациентами. Утверждается, что это первый в мире проект такого рода.

«Билайн» встроил сотовые модули в протезы рук

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и российский разработчик бионических и тяговых протезов компания «Моторика» запустили проект по удаленному мониторингу высокотехнологических ассистивных устройств. Утверждается, что это первый в мире проект подобного рода.

Разработанные «Моторикой» протезы рук «Страдивари» позволяют инвалидам заменять конечности. Система работает с помощью электродов. Электрический потенциал мышц культи с помощью миодатчиков считывается в момент их сокращения. Затем он передается в микропроцессор кисти, который через компьютерные алгоритмы преобразует их в двигательные команды.

Что могут бионические протезы рук

Протезы «Страдивари» позволяют инвалидам брать в руки простые предметы, работать с компьютером и осуществлять другие операции. По сути, речь идет о превращении человека в киборга.

Дмитрий Кошечкин с протезом, подключенным к интернету вещей

Протезы «Страдивари» также позволяют проводить обучение с помощью технологий виртуальной реальности. Это значительно облегчает инвалидам процесс адаптации, обучения работы с предметами и т.д.

Для чего необходим дистанционный мониторинг протезов рук

В ходе совместного проекта протезы «Стардивари» оснастили сотовыми модулями, подключенные к сети «Билайн» и платформе интернета вещей оператора. В модули вставлены eSIM-карты (SIM-карты в виде чипов), они поддерживают технологии GSM и LTE. Также через Bluetooth-модуль протез может связываться и передавать данные на компьютер или смартфон.

В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения и ежедневного использования в режиме онлайн. Удаленный мониторинг позволит выстроить непрерывный процесс реабилитации, сократить количество визитов к врачу и время на освоение протеза.

Стоимость протеза составляет от 350 тыс руб. Приобретая протез, пациент получает бесплатное обслуживание в рамках платформы интернета вещей от «Билайн». Есть возможности приобрести дополнительный функционал для протеза: встроенный NFC-модуль для платежей, встроенный смартфон с ЖК-экраном, раздача WiFi и т.д.

Подключение бионического протеза к интернету и технологическим платформ стало для «Билайна» первым шагом в создании цифрового пространства вокруг людей с ограниченным возможностями и экосистемы медицинских сервисов от оператора в будущем.

Киборгы в ближайшем будущем

На презентации проекта было заявлено, что функциональные протезы с современным дизайном перестают быть медицинским артефактом и становятся не недостатком, а преимуществом. В скором времени ассистивные устройства частично возьмут на себя функции умного гаджета: с их помощью можно будет управлять электронными устройствами в доме или в машине, выходить в интернет, проверять почту и социальные сети.

«Независимо от того, потерял человек один палец или всю руку, новые устройства позволяют не просто обеспечить близкий к полноценной руке функционал, но и расширить ее способности», - заявили создатели проекта. Ожидается, что к 2025 г. каждый пятый человек будет так или иначе связан с киборгами: в результате аварий, травм, операций, родовых травм.

В связи с этим использование роботизированных конечностей, различных инвазивных устройств, кардиостимуляторов, кохлеарных имплантантов, вживляемых помп для лекарств, нейростимуляторов для лечения болезни Паркинсона и болевых синдромов станет важной частью в ближайшем будущем.

По словам гендиректора компании «Моторика» Ильи Чеха, сейчас совместно с Дальневосточным университетом рассматривается вопрос создания на острове Русский в Приморском крае Свободной экономической зоны. Она позволит без дополнительной сертификации тестировать инвазивные устройства, медицинские датчики и т.д.