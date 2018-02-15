Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах»

В рамках программы «Цифровая экономика» планируется провести ряд разработок в области систем управления промышленным производством. В частности, запланированы разработки платформ управления жизненным циклом изделий и капитальных объектов, аддитивных технологий, «тонких клиентов» на базе процессоров «Эльбрус» и отечественных САПР и MES-систем.

Новые производственные технологии в рамках «Цифровой экономики»

План мероприятий программы «Цифровая экономика», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина, по разделу «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» содержит ряд мероприятий по направлению «Новые производственные технологии». Документ был утвержден правительственной комиссией по использованию ИТ для улучшения качества жизни людей и условий предпринимательской деятельности.

Согласно документу, в 2018-2020 г.г. планируется провести ряд разработок, связанных с PLM (ПО для управления жизненным циклом продукции), 3D-проектированием и моделированием, технологической подготовкой производства, суперкомпьютерном инжиниринге, аддитивными технологиями, промышленной роботехникой, промышленными аппаратно-программными комплексами, САПР (системы автоматизированного проектирования), системами ЧПУ (числовое программное управление) и MES-системами - специализированным ПО для управления производством и решения различных задач выпуска продукции.

Платформы полного жизненного цикла изделий и капитальных объектов

Авторы документа предлагают разработать промышленно-технологическую платформу полного жизненного цикла изделий на базе Российского геометрического ядра (программной компоненты для использования в качестве базового средства при разработке систем 3D-проектирования) и ИПП «Гербарий» (веб-площадки для разработки отечественных САПР различных классов). Предполагается, что технологии различных стадий жизненного цикла и областей применения в области машиностроения будут интегрированы в единую модульную платформу.

Программа «Цифровая экономика» предусматривает разработку отечественных САПР, 3D-технологий,

«тонких клиентов» на базе процессоров «Эльбрус»

Также будет разработана промышленно-технологическая платформа полного жизненного цикла капитальных объектов. Предполагается, что технологии строительства будут интегрированы в единую модульную платформу, а также будет отработана технология создания цифровых двойников капитальных объектов.

Кроме того, запланирована разработка платформы суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа.

Разработки в области 3D-печати

Авторы документа предлагают проведение исследований и разработок в области аддитивных технологий (послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D-технологий). Речь идет об устройствах, материалах, областях применения и цифровом проектировании изделий, созданных при помощи аддитивных технологий.

Будут собраны компетенции в части аддитивных технологий, создания 3D-принтеров и расходных материалов для них, а также определена стратегия развития субтехнологии в интересах промышленности.

«Интеллектуальный карьер»

Также будут проведены исследования и разработки в области промышленной роботехники и использования роботов в производстве и проектирования изделий. Предполагается, что будет сформирован заказ промышленности на продукцию отечественной промышленной роботехники, собраны компетенции по созданию промышленных роботов, увеличено отношение промышленных роботов к количеству занятых в производстве.

Документ предполагает создание «интеллектуального карьера» - системы управления добычным предприятием на основе комплексной цифровизации процессов. Речь идет о комплексной цифровизации и роботизации горнорудного и добывающего комплексов экономики России и создании конкурентоспособных на мировом рынке продуктов.

Отечественные ЧПУ с защитой от несанкционированного доступа

Согласно плану мероприятий, будет проведена разработка и производство отечественных систем ЧПУ, управляющими приводами технологического оборудования, с защитой от несанкционированного доступа. Речь идет о разработке и изготовлении опытного образца контроллера на отечественной элементарной базе, его испытаниях в составе ЧПУ, испытаниях отечественного привода в составе системы ЧПУ и, при получении положительных результатов, работ по их внедрению.

В том числе запланировано начало переработки функционального программного математического обеспечения под операционную систему реального времени, сертифицированную ФСТЭК.

Также запланировано создание конкурентоспособных комплексных устройств систем ЧПУ на отечественной элементной базе, с применением отечественного программного продукта, интегрированного в отечественную платформу реального времени, сертифицированную ФСТЭК. В совокупности это обеспечит информационную и технологическую безопасность производств, на которых будут применяться данные ЧПУ устройства.

В результате указанных мероприятий будет проведено комплексное оснащение средства производства отечественными защищенными системами ЧПУ и обеспечена технологическая безопасность средств производств.

«Тонкие клиенты» на «Эльбрусе»

Другое направление документа - разработка импортонезависимого аппаратно-программного комплекса для использования на автоматизированных рабочих местах для работы в защищенных сетях по технологии «Тонкий клиент» (компьютер, получающий данные и осуществляющий вычисления «в облаке»).

Предполагается создание аппаратной и программной частей импортонезависимой платформы для создания защищенных АРМ (автоматизированное рабочее место) по технологии «тонкий клиент» с гарантированным отсутствием закладок в BIOS (набор микросхем для работы с аппаратурой компьютера) и аппаратном обеспечении.

В том числе будет создан отечественный импортонезависимый ПК на базе процессора «Эльбруса - 1с+» с системой доверенной загрузки и удаленной загрузкой операционной системы и брокером соединений к инфраструктуре. В результате указанных мероприятий будет проведено массовое внедрение технологии «тонкий клиент» в защищенных сетях предприятий.

Отечественные САПР и MES-системы

Также будет проведена разработка кроссплатформенного ПО для расчета производственных расписаний. Планируется осуществить решение задач объемно-календарного планирования, интеграции с MES-системами, разрабатываемыми в рамках программы «Цифровая экономика», и решить задачи ситуационного анализа (ответ на вопрос «Что будет, если… ?») с применением элементов искусственного интеллекта.

Кроме того, будет осуществлена визуализация результатов построенных расписаний. Авторы документа надеются, что в результате будет осуществлена массовая модернизация MES-систем управления производством.

Еще один пункт плана мероприятий - разработка САПР печатных плат. Предполагается осуществить разработку российской импортонезависимой системы автоматизированного проектирования печатных плат, обеспечивающей размещение их элементов, трассировку связей, выравнивание длин групп проводников, проверку норм конструкторско-технологических ограничений и проверку целостности сигналов. Таким образом будет решена задача импортозамещения в области САПР печатных плат.