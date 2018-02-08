Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок
13 февраля 2018 г. издание CNews (Росбизнесконсалтинг) проведет круглый стол «Корпоративные системы связи-2018». Главная миссия события поднять ключевые вопросы корпоративной сети, рассказать об оптимизации затрат, выделить основные требования рынка в будущем году.
Круглый стол рассмотрит вопросы:
- Как развивался рынок корпоративной связи в 2017 г.?
- Какие решения были востребованы заказчиками?
- Насколько популярны отечественные аналоги продукции известных западных вендоров?
- Какие технологии позволяют существенно сократить затраты на корпоративную связь?
- Насколько эффективна всеобщая мобилизация сотрудников?
- Всегда ли использование виртуальной АТС существенно выгоднее?
- Получила ли широкое распространение видеоконференцсвязь?
- Как выбрать оптимальное решение унифицированных коммуникации?
- Как обеспечить идеальную интеграцию связи и бизнес-приложений?
- Каковы перспективы развития рынка корпоративной связи в 2018 г.?
В качестве докладчиков и участников дискуссии заявлены:
Сергей Ковалев, менеджер по продукту, Panasonic;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор Wildberries;
Антон Фролов, руководитель центра компетенций, «Телесвязь»;
Андрей Игнатов, начальник отдела связи, «Полипластик»;
Иван Августон, директор ИТ-департамента, QBF;
Михаил Хрычев, заместитель начальника, коммерческое управление, «Ренесанс Жизнь»;
Андрей Дубовсков, президент ПАО МТС;
Алексей Перфилов, CIO «Л’Этуаль»;
Михаил Рыстенко, директор по ИТ, «Траско»;
Роберт Сардарян, ИТ-директор сети магазинов «Кораблик»;
Петр Асратян, ИТ-директор «Леруа Мерлен»;
Серго Курбанов, CISO, Mail.ru Group;
Александр Киселев, управляющий директор «Газпромбанка»;
Николай Зотов, ИТ директор, сеть ресторанов «Теремок»;
Павел Курьянов, генеральный директор лейбла Black Star;
Алексей Перфилов, ИТ-директор, «Л’Этуаль»;
Артем Плетнев, CIO, Mercury;
Михаил Ясаков, ювелирная сеть 585 Gold;
Дмитрий Захаров, советник ИТ-генерального директора АО «Столичные аптеки»;
Евгений Шляпин, CIO, Mascotte;
Александр Виноградов, ИТ-директор, BAON;
Станислав Мелингер, ИТ-директор, «Адамас»;
Сергей Адян, руководитель Inditex Group, Zara СНГ;
Александр Ерофеев, начальник отдела информационных технологий, администрация Липецкой области;
Роман Листров, директор по ИТ, «Кондитерскобулочный завод «Черемушки»;
Иван Говорухин, ИТ-директор, Gloria Jeans.
«Корпоративные системы связи-2018» - это площадка, которая соберет руководителей служб информационных технологий финансовых организаций, а также представителей ИКТ-компаний и других участников рынка.
Успейте оказаться в центре событий и обсудить самые острые вопросы корпоративной сети с лидерами мнений!
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