Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок

13 февраля 2018 г. издание CNews (Росбизнесконсалтинг) проведет круглый стол «Корпоративные системы связи-2018». Главная миссия события поднять ключевые вопросы корпоративной сети, рассказать об оптимизации затрат, выделить основные требования рынка в будущем году.

Круглый стол рассмотрит вопросы:

Как развивался рынок корпоративной связи в 2017 г.?

Какие решения были востребованы заказчиками?

Насколько популярны отечественные аналоги продукции известных западных вендоров?

Какие технологии позволяют существенно сократить затраты на корпоративную связь?

Насколько эффективна всеобщая мобилизация сотрудников?

Всегда ли использование виртуальной АТС существенно выгоднее?

Получила ли широкое распространение видеоконференцсвязь?

Как выбрать оптимальное решение унифицированных коммуникации?

Как обеспечить идеальную интеграцию связи и бизнес-приложений?

Каковы перспективы развития рынка корпоративной связи в 2018 г.?

В качестве докладчиков и участников дискуссии заявлены:

Сергей Ковалев, менеджер по продукту, Panasonic;

Андрей Ревяшко, ИТ-директор Wildberries;

Антон Фролов, руководитель центра компетенций, «Телесвязь»;

Андрей Игнатов, начальник отдела связи, «Полипластик»;

Иван Августон, директор ИТ-департамента, QBF;

Михаил Хрычев, заместитель начальника, коммерческое управление, «Ренесанс Жизнь»;

Андрей Дубовсков, президент ПАО МТС;

Алексей Перфилов, CIO «Л’Этуаль»;

Михаил Рыстенко, директор по ИТ, «Траско»;

Роберт Сардарян, ИТ-директор сети магазинов «Кораблик»;

Петр Асратян, ИТ-директор «Леруа Мерлен»;

Серго Курбанов, CISO, Mail.ru Group;

Александр Киселев, управляющий директор «Газпромбанка»;

Николай Зотов, ИТ директор, сеть ресторанов «Теремок»;

Павел Курьянов, генеральный директор лейбла Black Star;

Алексей Перфилов, ИТ-директор, «Л’Этуаль»;

Артем Плетнев, CIO, Mercury;

Михаил Ясаков, ювелирная сеть 585 Gold;

Дмитрий Захаров, советник ИТ-генерального директора АО «Столичные аптеки»;

Евгений Шляпин, CIO, Mascotte;

Александр Виноградов, ИТ-директор, BAON;

Станислав Мелингер, ИТ-директор, «Адамас»;

Сергей Адян, руководитель Inditex Group, Zara СНГ;

Александр Ерофеев, начальник отдела информационных технологий, администрация Липецкой области;

Роман Листров, директор по ИТ, «Кондитерскобулочный завод «Черемушки»;

Иван Говорухин, ИТ-директор, Gloria Jeans.

«Корпоративные системы связи-2018» - это площадка, которая соберет руководителей служб информационных технологий финансовых организаций, а также представителей ИКТ-компаний и других участников рынка.

Успейте оказаться в центре событий и обсудить самые острые вопросы корпоративной сети с лидерами мнений!

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