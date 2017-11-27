В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов

Минэк в скором времени начнет искать подрядчика на создание информсистемы, которая сократит время принятия в России нормативных документов — с 300 в среднем дней, до более адекватных сроков. В настоящий момент на проект готовится техзадание.

Информсистема для госрегуляторики

Министерство экономического развития России (Минэк) готовит техзадание на создание глобальной информсистемы, которая позволит сократить время принятия в государстве нормативно-правовых актов, их согласования и выпуска. Об этом в рамках CNews Forum 2017 рассказал замглавы этого ведомства Савва Шипов.

По его словам, причиной этого проекта стал тот «болезненный», по словам Шипова, факт, что сейчас в России на принятие одного нормативно-правового акта в среднем затрачивается более 300 дней. «И это не только законы, это и принятие постановлений правительства, либо какого-нибудь приказа министерства, который носит нормативный характер, — поясняет он. — Можете себе представить: триста дней от момента разработки до выпуска документа».

Со слов чиновника можно было заключить, что этой проблемой Минэк озаботился в контексте принятой госпрограммы «Цифровая экономика» и в связи с тем, что министерство отвечает в ней за два направления — «кадры» и как раз «нормативное регулирование». (Сам Савва Шипов непосредственно отвечает за второе.)

Савва Шипов: «Государство сейчас затрачивает на принятие одного нормативно-правового акта в среднем более 300 дней»

В понимании Шипова, для реализации программы государству необходимо существенно быстрее реагировать на ускоряющуюся трансформацию окружающего мира. «На наш взгляд, существующая сейчас система правового регулирования совершенно не адаптирована под быстрые изменения», — заключает он.

Следующий шаг

Создание упомянутой системы Шипов считает только первым шагом в нужном направлении. Следующим, с его точки зрения, могло бы стать изменение самого подхода к тому, как должно осуществляться регулирование. В перспективе необходимо согласовывать не тексты нормативно-правовых актов, а ключевые решения, которые потом могли бы в виде алгоритмов загружаться в информационные системы и обеспечивать в их рамках работу по определенным правилам.

«Происходит фактически пересечение регулирования традиционного — с помощью закона, и регулирования, которое задается рамками работы информационных систем, — говорит он. — Это следующий шаг, который позволит нам сократить вот эту дистанцию между реальной жизнью и теми нормами, которые прописаны в законодательстве».

Что уже сделано Минэком для «Цифровой экономики»

Как напоминает Шипов, в рамках реализации «Цифровой экономики» создан специальный механизм, в соответствии с которым все содержание предстоящих изменений в государстве готовится предпринимательским сообществом. «Применительно к изменению нашего законодательства этот контент создается фондом “Сколково”, — отмечает он. — Применительно к сегодняшнему дню такие предложения разработаны и представлены в Минэк».

По заверению чиновника, за несколько предшествовавших этому месяцев была проделана очень большая работа. Над предложениями трудились 16 отраслевых групп, которые занимались поиском существующих препятствий для развития цифровой экономики в конкретных сферах и для внедрения современных технологий, а также поиском тех решений, которые создавали бы условия для развития и внедрения этих технологий в нашу жизнь и предпринимательские процессы.

«Минэк сейчас должен провести согласования всех этих поступивших предложений с другими министерствами и ведомствами и найти какой-то консенсус для того, чтобы эти предложения стали планом работы на 2018-2020 гг.», — говорит Шипов.

Проблематика работы

С точки зрения чиновника, вышеупомянутые согласования, возможно, станут самым тяжелым этапом, который Минэку в этом проекте предстоит пройти. Шипов уверен в правильности механизма, определяющего, что государство самостоятельно никакие изменения, связанные с цифровой экономикой, провести не может, а объединяет усилия с предпринимательским сообществом и экспертами. Но при этом неизбежно возникает некий конфликт интересов.

Выступление Саввы Шипова на CNews Forum 2017

«Эксперты заинтересованы в проведении каких-то своих идей, с которыми они давно живут и хотят вывести на первый план, — поясняет он. — У бизнеса это зачастую узкоотраслевые интересы, а у государства интересы, связанные с консервативной повесткой, с ограничением, удержанием существующего положения вещей».

Более того, как отмечает Шипов, даже среди отдельно взятых предпринимателей, которые готовили предложения для госпрограммы, зачастую нет общего мнения, как должны быть решены те или иные вопросы. Самым простым примером здесь может выступать работа с данными. С одной стороны она, возможно, является главным способом получения высокой добавленной стоимости и перехода на новые бизнес-модели. «С этой точки зрения есть предложения, связанные с тем, чтобы предоставить бизнесу большие данные и возможность их использовать, — говорит чиновник. — С другой стороны мы понятное дело сталкиваемся с ограничениями, которые связаны с защитой прав человека».

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

CNews TV: «Россия берет курс на цифровую экономику»

Помимо Саввы Шипова на форуме выступили старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замруководителя Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде Роман Калина, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.