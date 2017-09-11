В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics

Минпромторг в очередной раз ищет подрядчиков на разработку и запуск в производство электроники, призванной заместить аналогичные изделия из США, Франции, Швейцарии, Великобритании и Сингапура.

ОКР по линии электроники

Министерство промышленности и торговли России выделило на опытно-конструкторские работы (ОКР) по линии электроники еще порядка 4,35 млрд руб. Информация о 13 лотах открытого конкурса появилась на сайте госзакупок.

Из тендерной документации следует, что будущие работы направлены на обеспечение импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и призваны создать аналоги радиоэлектронных компонентов из США, Франции, Швейцарии, Великобритании и Сингапура.

Заявки от претендентов на контракты принимаются до 2 октября 2017 г. Подведение итогов конкурса намечено на 9 октября. Работы по всем лотам должны быть завершены до 20 ноября 2019 г. Все они подразумевают не только разработку электроники, но и освоение ее серийного производства.

ОКР планируется осуществить в рамках подпрограммы «Импортозамещение и обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса», которая в свою очередь является частью госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Напомним, в конце августа 2017 г. Минпромторг запустил еще одну тендерную процедуру по линии импортозамещения электроники в оборонке. Сумма 13 лотов составила 2,76 млрд руб. В министерстве тогда не ответили на вопрос CNews, намерено ли ведомство в ближайшее время проводить другие аналогичные закупки по данной тематике.

На замену Intel

Примерно в 544,6 млн руб. Минпромторг предварительно оценил разработку двух типов микросхем: маршрутизатора (роутера) высокоскоростного интерфейса RapidIO и контроллера высокоскоростного RAID-массива большой емкости. Примечательно, что RAID-контролер призван заменить аналогичную продукцию американской Intel.

Минпромторг ищет разработчиков микроэлектроники за 4 с лишним миллиарда

Около 381,4 млн руб. министерство выделило на создание восьми типов малошумящих усилителей в диапазоне частот до 40 ГГц, а еще 267 млн руб. — на создание четырех типов усилителей малого уровня мощности в диапазоне частот до 30 ГГц. Готовые усилители смогут заменить продукцию Avago Technologies (Сингапур), Analog Devices (США), M/A-COM (США), United Monolithic Semiconductors (Франция), Qorvo (США), Compound Photonics (США), Mimix (США), а также вышедшей из HP компании Agilent Technologies (США).

Разработку 16 типов умножителей частоты (семь пассивных и девять активных) с рабочим диапазоном выходных частот до 46 ГГц и коэффициентами умножения 2, 3 и 4 министерство оценило в 282 млн руб. Готовая электроника должна заменить изделия AnalogDevices (США), M/A-COM, (США), UMS (Франция), AvagoTechnologies (США), Mini-Circuits (США).

Микросхемы и процессоры

Один из самых крупных лотов конкурса — 603,7 млн руб. — касается разработки радиационно-стойкого процессора со стандартной архитектурой PowerPC для замены изделий английской компании E2V. Еще порядка 158 млн руб. министерство выделило на создание радиационно-стойкой отказоустойчивой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) потоковой обработки информации с применением программируемых логических элементов и трехкратным резервированием на кристалле. Готовые схемы должны будут заменить электронику американских компаний Atmel и Xilinx.

В 301,8 млн руб. Минпромторг оценил разработку специализированной схемы навигации и пространственной ориентации для бортовых систем. «Изделие является косвенным аналогом микросхемы XC4VFX60-11FF1152I Xilinx (США), а также функциональным аналогом микросхемы Triumph фирмы Javad GNSS (США)», — указано в документах.

Лот, касающийся создания аналогово-цифровой микросхемы для перспективных приводов и систем управления, имеет начальную цену в 191,1 млн руб. Изделие сможет заменить продукты MicrelSemiconductor (США), AnalogDevices (США), STMicroelectronic (Швейцария), ONSemiconductor (США), TexasInstruments (США). В 147,4 млн руб. оценено создание четырех типов микросхем приемопередатчиков цифровых интерфейсов с повышенной стойкостью к специальным воздействиям внешних факторов и максимальной скоростью передачи до 150 Мбит/сек. Эти микросхемы смогут заменить электронику Analog Devices (США).

В 450,8 млн руб. в министерстве оценили разработку двух типов сверхбольших интегральных схем (СБИС) для построения вычислительных сетей реального времени — для замены техники Pulse (США). В 486 млн руб. предварительно оценено создание двух вариантов микросхем типа система на кристалле, состоящих из процессорного ядра и сложноструктурированного ядра программируемой логической интегральной схемы. Они призваны заменить продукцию Actel (США) и Xilinx (США).

Лот, касающийся создания трехосевого магниторезистивного преобразователя магнитной индукции и линейного ускорения, имеет начальную цену в 228,6 млн руб. Преобразователь заменит аналогичное изделие STMicroelectronics (Швейцария). Наконец, лот, относящийся к разработке еще ряда микросхем, оценен в 306,9 млн руб. Техника призвана заменить продукцию Intersil (США), STMicroelectronics (Швейцария), Texas Instruments (США), Fairchild (США), National Semiconductor (США), M. S. Kennedy Corporation (США), Analog Devices (США).