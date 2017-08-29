Минпромторг потратит 3 миллиарда на замену микросхем из США, Германии и Японии

Минпромторг выделил почти 3 млрд руб. на 13 опытно-конструкторских работ, которые обеспечат замещение в оборонно-промышленном комплексе электроники из США, Германии, Японии и Тайваня. Результатов можно будет ждать через два с лишним года.

Тринадцать ОКР для Минпромторга

Министерство промышленности и торговли России выделило на опытно-конструкторские работы (ОКР) по линии электроники почти 3 млрд руб. Информация о 13 лотах в рамках масштабного тендера появилась на сайте госзакупок.

Из документов конкурса следует, что он направлен на обеспечение импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе и призван создать аналоги радиоэлектронных компонентов из США, Германии, Японии и Тайваня.

Несмотря на то, что процедура является открытой, а названия лотов относительно прозрачны, каждому из них по традиции присвоены шифры: «Сложность-И4-Р», «Вольт-И13-Т», «Деталь-И16» и т. д.

Что разрабатывается, за сколько, что заместит

На работы, связанные с разработкой драйверов для управления газоразрядными индикаторными панелями (обычно используются в качестве цифровых табло) министерство готово потратить 163,9 млн руб. Изделия станут функциональными аналогами микросхем uPD16305 и uPD16337 японской фирмы NEC.

Разработку микросхемы обработки преобразователей электрического сигнала ведомство оценило в 128,8 млн руб. Они призваны стать функциональным аналогом немецких микросхем iC-MN и iC-NQ компании iC-Haus и GC-NIP фирмы Gemac. Разработку серии цифровых потенциометров (разновидность реостата) оценили в 263,7 млн руб. Они станут аналогами микросхем американских фирм Analog Devices, Dallas Semiconductor и Maxim.

Разработка микросхемы преобразователя частоты для радиопередатчиков магистральных каналов связи, оцененная в 184,3 млн руб., также призвана заменить Analog Devices и Maxim. Разработка комплекта, состоящего из микросхемы для оцифровки сигнала и ОЗУ емкостью 72 Мбит за 294,2 млн руб. заместит продукцию американских компаний Cypress и Texas Instruments.

Минпромторг вложит в электронное импортозамещение почти 3 млрд рублей

Разработка доверенной 4-ядерной микросхемы для криптографической обработки и зашиты информации оценена в 298,6 млн руб. Аналоги — изделия Infineon (Германия), Broadcom (США) и Texas Instruments (США). Разработка микросхем мониторинга и анализа данных ряда сетевых протоколов предварительно оценена в 248,5 млн руб. Продукты должны заместить микросхемы американских Micrel, Vitesse, Atheros и Texas Instruments.

Разработка радиационностойких высоковольтных транзисторов и диодов с максимальным напряжением 1700 В для жестких условий эксплуатации может обойтись в 284,8 млн руб. и заменит продукты International Rectifier (США) и Cree (США). Разработка комплекта модулей защиты электроники от коммутационных помех с точки зрения чиновников стоит 173,9 млн руб. и заместит технику американских Littlefuse Inc., Vishay и МСС.

Разработка серий радиационностойких металлокерамических корпусов силовой электроники оценена в 356,9 млн руб. и призвана заместить Semikron (Германия) и Texas Instruments (США). Разработка серий металлокерамических корпусов полупроводниковой электроники оценена в 341 млн руб. Достоверно идентифицировать по номенклатуре аналогов их производителя редакции не удалось.

Разработка газоразрядных модулей для видеопанелей оценена в 286,6 млн руб. и заменит модули Planar (США). Разработка ряда резисторов обойдется в 80,6 млн руб. Зарубежные аналоги производят Bourns (США), Yageo (Тайвань), Vishay (США), Ohmite (США), Susumu (Япония) и др.

Детали тендера

Во всех случая подразумевается не только разработка, но и освоение серийного производства. Общая сумма оценки этих работ составляет 2,76 млрд руб. Заявки от исполнителей принимаются до 18 сентября 2017 г. Подведение итогов намечено на 25 сентября 2017 г.

Исполнение всех контрактов должно завершиться 20 ноября 2019 г. Примечательно, что ОКР станут осуществляться с учетом свежего приказа Минпромторга России от 23 августа 2017 г. № 2869, который отменил устаревшие тематические ГОСТы от 1994, 1996 и 2002 гг. Все они касались порядка сертификации продукции в России.

Импортозамещение в действии

Описанные лоты объединены в рамках тендера, носящего название «выполнение ОКР, реализуемых в рамках подпрограммы 3 “Импортозамещение и обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса” госпрограммы “Развитие оборонно-промышленного комплекса». Поэтому, например, в отношении некоторых микросхем указывается, что они станут функциональными аналогами конкретных микросхем из Германии и США.

Анализ сайта госзакупок показывает, что с конца 2016 г. ведомство регулярно контрактуется по линии этой подпрограммы, объединяя работы в многомиллиардных тендерах. Однако по части электроники рассматриваемая здесь процедура стала первой. На момент публикации в Минпромторге не смогли рассказать CNews, планируются ли еще аналогичные электронные тендеры в рамках подпрограммы.