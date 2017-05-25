Xiaomi выпустила гигантский смартфон Mi Max 2 с мощной батареей

Обновление без неожиданностей, но все по делу

Xiaomi представила свой новый «планшетный смартфон» Mi Max 2. В Xiaomi не стали улучшать аппарат безрамочным дизайном, он также не получил новомодный в этом сезоне загнутый дисплей или сдвоенную камеру, а также остался с привычным 3,5-мм аудио разъемом.

В подтверждение данных, ранее опубликованных CNews, сходство между новым смартфоном Mi Max 2 и его предшественником ограничивается 6,44-дюймовым дисплее на IPS-матрице IPS-типа с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей, плотность 342 пикселя на дюйм).

Новый смартфон получил значительно более мощную «начинку», хорошую камеру – как у смартфона Xiaomi Mi6, и мощный аккумулятор – все это по достаточно умеренной цене.

Подробные характеристики

Дизайн Xiaomi Mi Max 2 достаточно схож с внешним видом предшественника, однако в Xiaomi настоятельно подчеркивают, что рамка по боковым краям дисплея стала в два раза тоньше: 0,7 мм у Max 2 против 1,5 мм у Max.

Дизайн Xiaomi Mi Max 2

Смартфон Xiaomi Mi Max 2 выполнен на 8-ядерным процессоре Qualcomm Snapdragon 625 (ядра ARM Cortex A53, 64-битная архитектура ARMv8) с графической подсистемой Adreno 506.

Смартфон Xiaomi Mi Max 2

Все версии Xiaomi Mi Max 2 будут оснащаться 4 ГБ оперативной памяти, но объем встроенного накопителя может быть 64 ГБ или 128 ГБ, с возможностью расширения на дополнительные 256 ГБ за счет флеш-карт microSD.

Симметричный дизайн корпуса Xiaomi Mi Max 2

Аппарат получил качественную тыльную 12-МП камеру на сенсоре Sony IMX386 с размером пикселя 1,25 мкм – точно такой же используется в флагманском смартфоне компании Mi6. Камера поддерживает фазовый автофокус, работу с расширенным динамическим диапазоном (HDR) и снимает видео с разрешением до 4K. Двойная 2-тональная светодиодная вспышка расположена слева от камеры (у предшественника вспышка была справа).

Тыльная сторона Xiaomi Mi Max 2

Фронтальная «селфи» 5-МП камера способна снимать видео с разрешением 1080p . Список полезных функций аппарата также включает современный интерфейс USB Type-C, сканер отпечатка пальца на обратной стороне смартфона и аудиотракт со встроенными стерео динамиками, которых не было в его предшественнике Mi Max.

Встроенная стереосистема Xiaomi Mi Max 2

Смартфон Xiaomi Mi Max 2 оснащен внушительным аккумулятором емкостью 5300 мАч. Аппарат поддерживает технологию Quick Charge 3.0 для быстрой зарядки: аккумулятор может быть восстановлен до 68% заряда всего за час.

Питание Xiaomi Mi Max 2

Полного заряда аккумулятора смартфона Mi Max 2 достаточно для автономной работы на протяжении 18 часов при просмотре видео, 9 часов в играх, 21 часа при интернет-серфинге, до 57 часов разговоров в сотовой сети или 10 дней воспроизведения аудио при отключенном дисплее.

Еще одной интересной особенностью аккумулятора Mi Max 2 является его так называемая «реверсивность»: аппарат можно использовать в качестве источника питания для подзарядки аккумуляторов других гаджетов.

Смартфон Xiaomi Mi Max 2 «из коробки» работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat и фирменной программной оболочки Xiaomi MiUI 8.

Сроки и цены

Смартфон Xiaomi Mi Max 2, согласно официальным данным, начнет поступать в китайскую розницу с первых дней июня, однако точной информации по другим странам пока нет.

Характеристики и цены Mi Max 2

Стоимость Xiaomi Mi Max 2 в версии с 64 ГБ накопителей для Китая заявлена на уровне 1699 юаней (порядка $248), в версии с 128 ГБ накопителем 1999 юаней (около $291).