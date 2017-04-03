Выпущен «убийца бюджетных смартфонов». Фото, видео

Смартфон Blade производства от Maze Mobile имеет амбиции на лидерство в секторе недорогих Android-смартфонов. Характеристики аппарата выглядят неплохо, но все зависит от цены, которая пока не объявлена.

Цена пока неизвестна, но обещана «очень конкурентной»

Maze Mobile официально представила свой новый смартфон Blade, который в компании называют не иначе как «убийца бюджетных смартфонов» (Budget Killer). Новинка обладает менее амбициозным дизайном и оснащением нежели заявленный в середине марта флагманский безрамочный смартфон компании, Maze Alpha. При разумной цене, которая пока еще не названа, новинка имеет все шансы стать заметным событием в секторе бюджетных смартфонов.

В Maze Mobile обещают «очень конкурентоспособную» цену на Blade, которая будет объявлена только с началом онлайновых продаж смартфона. Со стартом продаж также нет полной ясности, однако речь идет о «начале апреля», то есть, на днях.

Характеристики «убийцы»

Смартфон Maze Blade выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. Судя по заявленным официально изображениям и видео, дизайн новинки своей угловатостью несколько напоминает некоторые модели Sony Xperia.

Смартфон Maze Blade

Смартфон Maze Blade выполнен на базе 8-ядерного 1,3 ГГц мобильного процессора MT6753 (ядра Cortex-A53 плюс графический ускоритель ARM Mali T720) производства компании MediaTek, что является вполне логичным выбором для телефона с предположительно доступной ценой.

Смартфон Maze Blade

Аппарат оснащен большим 5,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей, плотность 441 пикселей на дюйм), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает в сетях поддержкой LTE Cat.4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.

Смартфоны Maze Blade

Модель Blade оснащена 13-МП тыловой камерой на базе популярного сенсора изображения Sony IMX214 с автофокусом, сдвоенной вспышкой Dual-LED True Tone и системами электронной и оптической стабилизации, а также 8-МП фронтальной «селфи» камерой на сенсоре изображения Sony IMX179 с f/2,0 объективом, имеющим угол обзора 84°.

Список дополнительных возможностей смартфона включает наличие беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, поддержку двух SIM-карт и флеш-карт памяти microSD объемом до 64 ГБ, дактилоскопический сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку Home, а также порт Micro-USB и 3,5-мм разъем для гарнитуры.

Смартфон Maze Blade

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 3000 мАч и поддерживает функцию быстрой зарядки (Quick Charge). Габариты Maze Blade составляют 158,5×77×8 мм, вес 190 г. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 6.0 (Marshmallow).