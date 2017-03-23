Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном»

ING Bank проверяет на коррупцию в Узбекистане

Власти Нидерландов ведут уголовное расследование в отношении ING Bank, международного банка со штаб-квартирой в Нидерландах. Расследование связано с отмыванием денег и международной коррупцией. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на местную газету Het Financieele Dagblad (FD).

В годовом отчете ING Bank говорится, что голландские власти ведут расследование в отношении банка, связанное с коррупционной деятельностью его клиентов. Соответствующую информацию от банка затребовали и власти США. Расследование может вылиться в наложение штрафа, говорится в отчете.

По данным FD, расследование связано со взаимоотношениями группы Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн» и имеет штаб-квартиру в голландской столице Амстердам) с Гульнарой Каримовой, дочерью недавно скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова. Издание пишет, что по этому делу в марте 2016 г. в офисе ING Bank прошли обыски, после чего голландская прокуратура затребовала от банка дополнительную информацию.

Как «Билайн» платил дочери узбекского президента

В 2006 г. российский «Вымпелком» (на его базе впоследствии был создана группа Vimpelcom) вышел на рынок Узбекистана, приобретя двух местных сотовых операторов – Unitel и Buztel. Впоследствии «Вымпелком» продал гибралтарскому оффшор Takilant 7% акций Unitel за $20 млн, заключив одновременно put-опцион на обратный выкуп данного пакета.

Один из крупнейших мировых банков - ING Bank

В 2009 г. «Вымпелком» выкупил обратно этот пакет за $57,7 млн – то есть за сумму в 2,5 раз большую, чем продавал. В 2012 г. этой историей заинтересовались шведские СМИ, выяснив, что за Takilant стояла Гаянэ Авакян – близкая подруга Гульнары Каримовой. В 2014 г. власти США (акции Vimpelcom котируются на американской бирже Nasdaq) начала расследование связей Vimpelcom с Каримовой.

Выяснилось, что у Vimpelcom была целая череда сделок со структурами, близкими к Гульнаре Каримовой. Так, в 2007 г. «Вымпелком» купил у Takilant 3G-лицензию на Узбекистан за $25 млн. В в 2011 г. у данного оффшора за $30 млн были приобретена еще и 4G-лицензия. Формально деньги пошли на покупку аналитического отчета о строительстве 4G-сетей в Узбекистане, но на деле данный отчет состоял из статей из Wikipedia. Всего у Vimpelcom было найдено коррупционных сделок в Узбекистане на общую сумму $140 млн.

В 2016 г. Vimpelcom признал свою вину перед американскими властями и согласился выплатить штраф в размере $795 млн. Из этой суммы $375 млн должны были получили Министерство юстиции США и Американская комиссия по ценным бумагам, а $460 млн власти Нидерландов, которые также участвовали в расследовании. При этом власти США учли часть средств, переведенных Vimpelcom голландским властям.

Какова роль ING Bank

Так, в 2016 г. голландский суд оштрафовал Takilant на $135 млн и арестовал принадлежащие оффшору 6% акций узбекского сотового оператора Coscom. Причиной стали коррупционные отношения оффшора с Vimpelcom и другой зарубежной телекоммуникационной компанией – шведской Telia, бывшей TeliaSonera, владеющей контрольным пакетом акций Coscom.

Что касается ING Bank, то согласно документам Министерства юстиции США, «Вымпелком» переводил деньги со счетов в этом банке на счета Takilant в латвийских банках Aizkraukles и Parex, гонконгском банке Standart Chartered и швейцарском Lombard Odier.

Аналогичным образом средства структурам Каримовой переводил и оператор МТС – компания владела некогда крупнейшим в Узбекистане сотовым оператором «Уздунробита», приобретенного у гражданского мужа Гульнары Каримовой Рустама Мадумарова.