В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица

Компании Skillaz и VisionLabs собираются к концу 2017 г. представить систему компьютерного распознавания, которая будет оценивать поведение соискателей должности на собеседовании и выбирать наиболее подходящего из них. Основой продукта станут технологии распознавания лиц от VisionLabs.

Skillaz и VisionLabs создают совместный продукт

Компания Skillaz, которая занимается автоматизацией процесса найма, и VisionLabs, разработчик технологий распознавания лиц, работают над системой компьютерного анализа поведения соискателя на собеседовании. Оценив поведение кандидата, система будет делать выводы о его профессиональных качествах и пригодности к должности. По словам партнеров, аналогичных продуктов в России нет.

Роботизированная оценка соискателей должна сократить время и средства, которые компании тратят на поиск новых сотрудников. Продукт планируется к запуску в IV кв. 2017 г., как сообщил CNews гендиректор VisionLabs Александр Ханин. Предполагаемые заказчики – компании с большими потребностями в найме, уровня Enterprise. Технология будет предложена всем текущим и будущим клиентам Skillaz.

Компания VisionLabs будет заниматься непосредственно разработкой системы и ее обучением. Skillaz, по словам гендиректора компании Андрея Крылова, отвечает за объединение этого инструмента с другими методами оценки соискателей, профилирование кандидатов и непосредственное внедрение продукта в бизнес корпораций. Команда специалистов VisionLabs насчитывает более 40 человек, команда Skillaz – более 10.

Анализ поведения соискателя

Система базируется на технологии распознавания лиц, разработанной VisionLabs и использующей нейронные сети глубинного обучения. Программа будет оценивать статические и динамические признаки в поведении кандидата во время интервью и связывать их с определенными социальными и профессиональными компетенциями.

На вопрос CNews, что это за признаки, и какие компетенции из них могут следовать, Александр Ханин ответил так: «Самый простой пример – оценка коммуникабельности кандидата, исходя из его ответов на определенный набор вопросов, задаваемых системой online-интервью. Создаваемый продукт сможет сам искать взаимосвязь поведения кандидата на видеокартинке и степень выраженности у него той или иной компетенции благодаря накопленным технологией Skillaz данным по оценкам».

Система будет анализировать видеозапись онлайн-интервью кандидата. При анализе будет учитываться мимика кандидата, его жестикуляция, а также физиогномика. Но какие конкретно признаки станут самыми важными для наиболее подходящего кандидата, нейросеть определит сама.

Промо-ролик платформы Skillaz, опубликованный в 2014 г.



Как заявляют в Skillaz, технология позволяет набирать персонал всех уровней: топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, массовый персонал. Единственное ограничение состоит в том, что среди массового персонала видео-интервью мало распространено, конверсия небольшая. Поэтому в первую очередь технология направлена на средние и топовые позиции, а в перспективе – и на массовый персонал.



Skillaz будет отвечать за автоматизацию всего процесса найма. С помощью ее системы онлайн-тестирования отсеиваются наименее подходящие соискатели, таким образом, на интервью перед системой распознавания предстанут заранее отобранные кандидаты.

Обучение системы

Система будет анализировать не только само интервью. В дальнейшем она будет получать данные об успехах выбранного кандидата на новом рабочем месте. Благодаря технологии машинного обучения, программа сможет соотнести его поведение на собеседовании с достижениями в работе, что поможет ей через три-шесть месяцев более точно анализировать поведение других соискателей.

При изначальном обучении системы VisionLabs планирует использовать рекрутинговые данные Skillaz, которые включают в себя оценку кандидатов по нескольким компетенциям. Эти данные содержат результаты прохождения психологических тестов, игровых заданий, диалоговых тренажеров, тестов на внимательность, записи интервью, а также решения менеджеров о найме. Разработчики сообщают, что объем библиотеки, используемой для обучения системы, составляет «десятки тысяч» записей.

Чем занимается Skillaz

Skillaz – это компания-разработчик рекрутинговой платформы, которая дает работодателю возможность в удобное для него время оценивать соискателей по видео-интервью и другим видам онлайн-оценки. Чтобы принять участие в интервью, кандидат должен зайти на сайт и ответить на вопросы, время интервью ограничено. Как дополнительные способы оценки используются аудиозаписи и письменные тесты. На своем сайте компания утверждает, что такая система позволяет уменьшить расходы на HR в 10 раз, а количество «живых» интервью с кандидатами сократить на 70%.

Компания провела два раунда привлечения посевных инвестиций. Первый раунд, состоявшийся в декабре 2015 г., привлек 180 000 евро. В январе 2017 г. прошел второй раунд, рассчитанный на масштабирование команды и развитие технологии, сумма инвестиций не раскрывается. В начале 2016 г. Skillaz приняла решение перенести свой главный офис из Москвы в Вильнюс, «для большего удобства в освоении европейских рынков».

Чем занимается VisionLabs

Компания VisionLabs, основанная в 2012 г., разрабатывает софт и облачные сервисы для распознавания лиц, которые используются в сферах видеонаблюдения, безопасности, ритейла и финансов. Компания является резидентом кластера «Сколково» и выпускником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Основной продукт компании – система распознавания лиц VisionLabs LUNA, способная работать с большими массивами фото- и видеоданных. На ее основе разработан облачный сервис, который дает возможность распознавать лица покупателей и составлять таким образом историю покупок каждого из них. Среди партнеров VisionLabs числятся Intel, Deutsche Telecom и Facebook. В июне 2016 г. компания завершила Open Source-проект OpenCV bindings for Torch по интеграции популярных библиотек компьютерного зрения и машинного обучения. В июле 2016 г. компания получила 350 млн руб. от венчурного фонда АФК «Система», владельца контрольного пакета акций оператора МТС.