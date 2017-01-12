Nokia тайком привезла на CES 2017 свой секретный будущий флагман. Видео

На выставке CES 2017 были замечены и сфотографированы смартфоны Nokia, анонс которых еще не состоялся. Речь идет о модели Nokia 8, выполненной на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Смартфон был представлен как раз на стендах Qualcomm.

Nokia показала таинственный флагман

Nokia тайком привезла на выставку CES 2017 два еще не анонсированных смартфона, сообщает ресурс Total Tech Media. Выставка потребительской электроники CES 2017 прошла 5-8 января в Лас-Вегасе, США. В одном из залов был замечен и сфотографирован смартфон Nokia, известный пока что под кодовым названием Supreme.

Аппарат, представленный на выставке в двух вариантах, предположительно будет выпущен на рынок под названием Nokia 8. Total Tech Media не уточняет, где именно был выставлен смартфон, но судя по всему, он находился на стендах компании Qualcomm.

От Nokia ожидают анонса новых продуктов на выставке Mobile World Congress 2017, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Тем временем фото первого флагмана возрожденного бренда периодически просачиваются в сеть.

Технические характеристики

Показанные смартфоны имеют похожий дизайн, однако отличаются по техническим характеристикам. Один из них создан на базе недавно появившегося процессора Qualcomm Snapdragon 835, в то время как другой работает на более распространенном Snapdragon 821.

Оба устройства имеют камеру с разрешением 24 Мп и технологией программной электронной стабилизации изображения (EIS). Смартфоны оснащены дисплеями с разрешением 2560х1440 пикселей (стандарт Quad HD), выполненными по технологии AMOLED, а также двойными фронтальными динамиками.

Предполагаемый Nokia 8 был замечен на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе

Новые модели возрожденной Nokia

На днях компания HMD Global, владеющая эксклюзивными правами на мобильную технику под торговой маркой Nokia, представила Nokia 6 – первый смартфон возрожденного финского бренда. Nokia 6 выполнен в цельнометаллическом корпусе и работает на платформе Android 7.0 Nougat. Аппарат оснащен дисплеем с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920×1080 пикселей (Full HD).

Аппаратной основой для Nokia 6 послужил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянной – 64 Гб с возможностью расширения до 128 Гб. Тыловая камера имеет разрешение 16 Мп, фронтальная – 8 Мп. В смартфоне предусмотрено два слота для SIM-карт, имеется аудиопорт 3,5 мм. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Секретный флагман Nokia 8 в Лас-Вегасе

До этого Nokia представила модели Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM – первые кнопочные телефоны после возвращение бренда на рынок. Модели отличаются только тем, что рассчитаны на одну и две SIM-карты соответственно.

Как исчез бренд Nokia

В сентябре 2013 г. Nokia продала мобильный бизнес корпорации Microsoft за 5,4 млрд евро. По условиям соглашения, Microsoft заплатила 3,79 млрд евро за подразделения по производству гаджетов и услуг и 1,65 млрд евро за лицензирование различных патентов Nokia. При этом к Microsoft отошли 4700 сотрудников Nokia в Финляндии и 18300 работников, занятых на производстве в других странах мира.

Стороны договорились, что Microsoft сможет использовать финский бренд в течение 10 лет со дня подписания договора. Nokia обязалась не предоставлять по лицензии свой логотип другим вендорам до декабря 2015 г. и не выпускать мобильные телефоны, в том числе смартфоны, под собственным брендом.

Возрождение бренда

В 2015 г. Nokia заявила о намерении вернуться на рынок мобильных телефонов. В мае 2016 г. Microsoft объявила о продаже мобильного бизнеса Nokia компаниям FIH Mobile и HMD Global Oy за $350 млн. По условиям сделки около 4500 сотрудников Microsoft получили предложение работать в FIH Mobile или HMD Global.

HMD Global Oy – это компания, учрежденная в мае 2016 г., со штаб-квартирой в Хельсинки и со штатом преимущественно из ветеранов Nokia. Компания основана на базе активов, выкупленных у Microsoft. HMD обладает 10-летним эксклюзивным правом на использование торговой марки Nokia для выпуска мобильных устройств.

Непосредственно производством и дистрибуцией смартфонов занимается FIH Mobile, подразделение тайваньской компании Foxconn. Разработка моделей осуществляется в Foxconn.