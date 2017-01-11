Yota переходит на российскую СУБД Tarantool

Мобильный оператор Yota переводит свои сервисы на отечественную СУБД Tarantool, созданную в Mail.Ru. Разработчик утверждает, что сочетание технологии in-memory и поддержки ACID-совместимых транзакций обеспечило системе высокую скорость работы без потери надежности.

Yota переходит на Tarantool

Оператор мобильной связи Yota перешел на систему управления базами данных Tarantool - разработку Mail.Ru Group. На СУБД будут работать мобильное приложение, CRM-сервисы, а также сервисы обслуживания и самообслуживания Yota. Переход на новую систему затронет тех клиентов оператора, которые используют для подключения смартфоны и планшеты.

Компания надеется, что Tarantool позволит ускорить доступ к данным биллинга и повысить интерактивность услуг для клиентов, включая использование мобильного приложения и доступ в «Личный кабинет». Также СУБД предполагается использовать для составления персональных предложений исходя из индивидуальных потребностей клиентов.

Tarantool будет применяться для обработки данных онлайн. Компания рассчитывает сэкономить «значительные суммы» на лицензиях и серверах. В Yota сообщили CNews, что рассматривали другие системы, но выбрали Tarantool из-за оптимального соотношения цены и качества.

Tarantool и аналоги

По словам Дениса Аникина, технического директора почтовых и облачных сервисов Mail.Ru, у Tarantool фактически нет аналогов, поскольку это почти единственная быстрая in-memory база данных с транзакциями и сервером приложений на борту.

Всего баз данных несколько сотен, и каждая из них заточена под конкретные задачи, отмечает Аникин. Tarantool представляет собой попытку добиться высокой скорости работы при сохранении надежности. Технология in-memory дает необходимую скорость, поддержка полностью ACID-совместимых транзакций способствует надежности работы. Быстрый сервер приложений на борту позволяет обрабатывать запросы «рядом» с данными, избегая сетевых задержек.

С помощью отечественной СУБД Yota надеется ускорить доступ к данным биллинга и повысить интерактивность услуг

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) – это набор свойств для транзакций, который обычно соблюдаются только традиционными тяжеловесными СУБД, например, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server и другими. Среди легких и быстрых in-memory СУБД Tarantool – почти единственный, кто этот набор свойств поддерживает, утверждает Аникин. Известные in-memory базы данных, такие как Redis, CouchBase и Aerospike, не поддерживают ACID-транзакции. Поэтому часто их используют как кэши – хранилища временной информации, которую не жалко потерять.

«Таким образом, есть традиционные надежные СУБД, и есть новые быстрые СУБД. А вот одновременно надежных и быстрых почти нет. И Tarantool как раз занимает эту нишу», – сообщает Аникин.

Что такое СУБД Tarantool

Система управления базами данных Tarantool – это собственное решение Mail.Ru Group, основанное на принципах Open Source. Разработка Tarantool началась более восьми лет назад. Система используется в собственных сервисах Mail.Ru: «Почте», «Облаке Mail.Ru», myTarget и др. Сначала продукт был предназначен для внутреннего использования Mail.Ru, но в апреле 2016 г. компания выложила его в открытый доступ под лицензией BSD.

Техническая поддержка и кастомизация СУБД являются платными, что должно обеспечить монетизацию технологии. Mail.ru Group заявляет, что разработка уже внедрена в качестве пилотного проекта в Avito, Qiwi и других компаниях.

По словам разработчиков, главное достоинство Tarantool – способность эффективно работать при высоких нагрузках и с большими объемами данных. В Mail.Ru уверяют, что один сервер с Tarantool заменяет более 30 серверов с обычной СУБД, поскольку его производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. По словам авторов проекта, Tarantool отменяет необходимость формирования гетерогенной системы из SQL СУБД, NoSQL СУБД, с ним не нужно создавать огромные кластера и докупать лишнее железо.

С осени 2016 г. на Tarantool начал переводить свои сервисы мобильный оператор «Билайн». В декабре 2016 г. Mail.ru сообщила, что намерена внедрить в СУБД полноценную поддержку SQL и тем самым потеснить на рынке Oracle, причем не только в России.