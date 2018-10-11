Mediascope представила исследование «Онлайн-платежи в России». В опросе участвовали россияне 12–55 лет из городов с населением более 700 тыс. человек в шести федеральных округах и городов Дальневосточного региона с населением более 600 тыс. человек. Все респонденты пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и платят онлайн минимум раз за полгода. Для анализа данных в динамике опрашивались люди 18–55 лет.

Самыми популярными способами оплаты в интернете остаются банковские карты, интернет-банкинги и электронные деньги. Больше всего выросла аудитория сервисов электронных денег: в этом году с их помощью платят онлайн 71% опрошенных — по сравнению с прошлым годом их доля выросла на 22,8%. Банковскими картами рассчитываются 88,9% респондентов — на 12,2%. больше, чем в прошлом году. Интернет-банкинги используют 87,2% опрошенных — по сравнению с прошлым годом рост доли составил 8,9%.

Популярность набирает еще один способ онлайн-оплаты — мобильные бесконтактные платежи. Аудитория таких сервисов в 2018 году выросла в 2,5 раза — ими пользуются 36,3% респондентов.

Чаще всего в интернете платят люди 18–34 лет. Карты и интернет-банкинги лидируют по популярности у представителей всех возрастов, кроме самой молодой группы: у респондентов 12–17 лет электронные деньги и интернет-банкинги одинаково популярны, карты — чуть меньше.

«Яндекс.Деньги» — лидер по количеству пользователей среди сервисов электронных денег. В прошлом году «Яндекс.Деньгами» платили 33% респондентов, в этом — 48,5%: за год доля пользователей сервиса выросла почти в 1,5 раза.

Далее следуют WebMoney и PayPal — 38,9% и 38,6% соответственно. На четвертом месте QIWI — 36,2%. Аудитория электронного кошелька МТС-Деньги составляет 12,1% от всего числа опрошенных онлайн-плательщиков 18–55 лет.

Электронными деньгами чаще всего оплачивают заказы в интернет-магазинах (в российских — 27,9% опрошенных, в зарубежных — 27,8%, без уточнения географии — 37,2%), мобильную связь (35,2%), контент, книги, мобильные приложения или платные опции соцсетей (21%). Кроме того, 24% респондентов переводят электронные деньги другим людям, а 19,8% — платят за ЖКУ и по другим бытовым счетам.

Электронные деньги по-прежнему чаще всего перечисляют с десктопов (65,2% опрошенных), но популярность этого вида расчетов на мобильных устройствах тоже растет — в 2018 году таким образом платят 53,7% респондентов, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

Самый популярный российский интернет-банкинг — «Сбербанк Онлайн». В 2018 году им пользуются 81,7% опрошенных. «ВТБ-Онлайн» предпочитают 19,9% респондентов, «Альфа-Клик» — 18,3%. Замыкают пятерку лидеров «Тинькофф» (17,4%) и «Русский Стандарт» (6,5%).

Чаще всего через интернет-банкинги пользователи оплачивают мобильную связь (67,7%), ЖКУ (61,6%) и заказы в интернет-магазинах (52,4%). Кроме того, этим способом люди переводят друг другу деньги (48,8%), а также платят штрафы, налоги и госпошлины (41,8%).

На десктопах и мобильных устройствах люди пользуются интернет-банкингами одинаково часто: с компьютеров платят 77,7% респондентов, со смартфонов и планшетов — 77,8%. За год доля тех, кто платит с десктопов, выросла на 7%, с мобильных устройств — на 20,8%.

К бесконтактным платежам относится оплата с помощью смартфонов и мобильных платформ Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay (раньше — Android Pay). В 2018 году самой популярной из них стала Android Pay — ею пользуются 18,7% опрошенных. На втором месте — Apple Pay (16,5%), на третьем — Samsung Pay (12,3%).