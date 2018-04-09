«Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10

«Атол» сообщила о выпуске универсального смарт-терминала – Атол Sigma 10. Решение такого типа, по данным компании, является первым в своем классе на отечественном рынке в целом и в продуктовом портфеле «Атол» в частности. Оно появилось как ответ на запрос рынка, выявленный «Атол» в ходе федерального исследования потребительских предпочтений среди малых и средних предприятий торговли, сферы услуг, обрабатывающих от 50 до 200 чеков в день.

Согласно исследованию, у пользователей контрольно-кассовой техники набирают популярность устройства «все-в-одном». Они предоставляют потребителям широкий набор возможностей для автоматизации бизнеса, управления им и соответствия 54-ФЗ, причем за меньшую стоимость, чем раньше.

Атол Sigma 10 – это торговое название новинки. В реестр ККТ она включена как Атол 150Ф (основание – приказ ФНС России от 19/03/2018 № ЕД-7-20/154@). Решение обладает особенностями, которые заметно выделяют его на рынке. Так, уже сейчас устройство поддерживает большой ряд программных продуктов от известных разработчиков: «1С», МойСклад, «СофтБаланс», Qasl, СКБ Контур, Cassby, МодульКасса. Совсем скоро Атол представит вариант «коробочного» решения, то есть с предустановленным флагманским программным обеспечением. Широкий набор совместимых программ определяет универсальность смарт-терминала, возможность применять его на SMB-предприятиях самых разных сегментов – будь то розничная торговля, общепит или сфера услуг.

Атол Sigma 10, как и все «умные» устройства, – интуитивно понятный настраиваемый смарт-терминал, в котором разберется даже неопытный кассир. Он представляет собой моноблочное решение с большим экраном и современным принтером; оснащен четырьмя USB-портами для использования различных периферийных устройств – 1D/2D-сканера штрихкодов, пин-пада для приема банковских карт, электронных весов, дисплеев покупателя и др. Для подключения денежного ящика предусмотрен отдельный порт. Благодаря этому модель подойдет также продвинутым пользователям с повышенными требованиями к функционалу кассы. В первую очередь это предприятия, продающие в розницу продукты питания, кафе, магазины одежды, салоны красоты, бутики и другие организации, обрабатывающие от 50 до 200 чеков в день.

Универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10 – единственное в своем классе устройство, оснащенное печатающим механизмом с автоматическим отрезом чеков. Это значительно ускоряет обслуживание клиентов, а также играет имиджевую роль. Для большего удобства в работе чек выводится сбоку – кассиру нужно лишь протянуть руку и передать покупателю уже отрезанный экземпляр.

Новый смарт-терминал удобен в применении в том числе благодаря специфике 10-дюймового сенсорного экрана, угол наклона которого можно настраивать. При этом экран Атол Sigma 10 обладает оптимальным разрешением (1024х768), быстро реагирует на нажатие. Корпус экрана и всего моноблока имеет фирменный премиальный дизайн Атол.

Смарт-терминал работает на Android 7 – самой востребованной платформе для создания программного обеспечения. Помимо уже названных ИТ-разработчиков, поддержать совместимость с Атол Sigma 10 может любой производитель ПО. Речь о расширенных системах товарного и финансового учета, СRM, бизнес-аналитике, программах управления персоналом и многом другом. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth и 3G, а так¬же возможность подключать кабель Ethernet позволяют выбрать удобный канал связи для передачи данных в ФНС.

Розничная цена смарт-терминала с фискальным накопителем на 15 или 36 месяцев составит 33 500 руб. и 36 500 руб. соответственно. В цену не включено программное обеспечение. На данный момент Атол принимает предзаказы на новый продукт и скоро сообщит о старте массовых продаж.

«С развитием новых тенденций в области торговли, общепита и услуг касса теперь не просто пробивает чеки и отправляет данные в налоговую службу. Она используется как инструмент анализа и планирования продаж, развития бизнеса, а в некоторых случаях – влияет на восприятие покупателя торговой точки. Особенно чувствителен к данным изменениям SMB-сегмент, на который и ориентирован наш первый смарт-терминал. Уверены, что будущие клиенты Атол по достоинству оценят новое решение – простое в применении, не имеющее аналогов по функционалу, набору поддерживаемых устройств и широте возможностей, предоставленных программными продуктами», – отмечает Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании «Атол».