VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей

VMware, Inc. объявила о том, что новым этапом реализации ее стратегии по интернету вещей (IoT) станет разработка решений для периферийных вычислений. Они будут применятся в управлении активами и интеллектуальных системах видеонаблюдения. Решения для периферии будут основаны на ПО для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) VMware vSAN, VMware vSphere и VMware Pulse IoT Center. Партнерами VMware в разработке станут компании Axis Communications, Wipro Limited и другие.

Компания VMware предложит специализированные инструменты для следующих сценариев применения IoT.

Промышленное дистанционное управление — оптимизация нефтяных скважин, энергосетей, а также объектов «умных» городов, которые функционируют в тяжелых условиях, хаотично рассеяны по местности, находятся под открытым небом или в районах с нестабильным подключением к сети и источникам питания. Фабрики и заводы — поддержка работы изолированых сетей и специализированных устройств. Филиалы и торговые помещения — выполнение особых требований по организации пространства и электропитанию, координация обслуживания многих магазинов.

IoT — это новый элемент современной модели «централизованный ЦОД/облако». Для обработки данных, поступающих с миллионов (и даже миллиардов) устройств, которые отделены от главного ЦОД или публичного облака полосой пропускания, требуется новая экономически эффективная инфраструктура периферии. Эта инфраструктура должна быть простой в управлении (ввиду отсутствия ИТ-специалистов на перифирии), рентабельной (ввиду большого количества устанавливаемых на периферии объектов) и масштабируемой (позволяющей рост перифирийной инфраструктуры со временем).

По прогнозам Gartner, к 2022, в результате реализации цифровых бизнес-проектов, 75% корпоративных данных будет создаваться и обрабатываться за пределами традиционных централизованных ЦОДов и облаков. Сегодня этот показатель составляет менее 10%. Преимущества локальных средств анализа — более быстрый отклик, снижение затрат на хранение, оптимальное использование полосы пропускания с защитой конфиденциальных данных.

Гиперконвергентная инфраструктура и решение VMware Pulse IoT Center идеально подходят для обработки и защиты данных датчиков, которые находятся на стыке физических и цифровых технологий. VMware предлагает более эффективную, надежную и простую в управлении инфраструктуру IoT, которую легко масштабировать и модернизировать. С этим фреймворком заказчики ускорят реализацию проектов по интернету вещей и быстрее вернут инвестиции. Решения для периферии на базе данной инфраструктуры будут включать средства аналитики в режиме реального времени для поддержки инициатив IoT, в рамках которых у заказчиков будет возможность выбора лицензирования стартовых наборов сторонних производителей решений бизнес-аналитики, совместно с лидерами отрасли. Такая мера позволит улучшить анализ данных и облегчить принятие решений.

В зависимости от задачи, среды и требований к защищенности, VMware может предоставить полный комплект серверного оборудования для периферийной инфраструктуры или только перифирийную часть решения. Эти новые решения будут включать VMware Pulse IoT Center для управления, мониторинга и обеспечения безопасности всех периферийных систем/шлюзов и подключенных устройств (например, датчиков), а также необходимые инструменты для поддержки вычислительной инфраструктуры и приложений.

VMware и Axis Communications работают над созданием IoT-решения для охранной отрасли. В нем будут задействованы самые современные средства видеонаблюдения Axis Communications, в том числе IP-камеры и маршрутизаторы 4G/LTE. Которые могут быть использованы для защиты имущества, магазинов и сотрудников. С помощью VMware Pulse IoT Center заказчики смогут управлять устройствами Axis Communications, наблюдать за их работой и обеспечивать безопасность устройств. Первоначально данное решение будет доступно на некоторых серверах Dell EMC и даст возможность установки шлюзов Dell Edge Gateway. Кроме того, VMware сотрудничает с финансовыми организациями по созданию банка будущего, где видеонаблюдение будет использоваться как инструмент повышения безопасности и улучшения клиентского опыта.

VMware и Wipro Limited, международный поставщик ИТ и консалтинговых услуг, а также готовых решений для бизнес-процессов, совместно разрабатывают комплексное IoT-решение для производителей, охватывающее периферию и облако. Повышение эффективности, производительности и других характеристик оборудования в перспективе даст производителям весомую отдачу. Предлагаемое решение с включеными предложениями Wipro для IoT (в том числе система управления активами Looking Glass) и возможностями предоставления сервисов, объединит множество платформ IoT, которые будут размещаться локально или в облаке. Подключив свои IoT-среды к ЦОДам, заказчики будут получать более подробные аналитические данные и использовать технологии машинного обучения. Wipro также станет одним из первых системных интеграторов, предоставляющих услуги внедрения и управления решениями VMware для периферийных IoT.

Производители смогут использовать платформу IoT и аналитические инструменты Wipro для обработки данных в режиме реального времени и прогнозирования сбоев устройств и оборудования. VMware Pulse IoT Center — центр управления, мониторинга и обеспечения безопасности активов и данных на предприятиях и в инфраструктуре периферии. Благодаря объединению комплексной платформы IoT и средств аналитики Wipro с возможностями Pulse IoT Center от компании VMware заказчики получат комплексное решение.

VMware совместно с Национальным научным фондом США (NSF) объявила новый конкурс научных разработок в области информационных инфраструктур для периферийных вычислений. Исследователям предложено создать современную сквозную архитектуру для сетевых систем, охватывающую инфраструктуры периферии. VMware выплатит две премии на общую сумму 6 миллионов долларов победителям из числа профессорско-преподавательского состава университетов США.

«Создание решения для периферийных вычислений — это долгосрочный проект, и большинство компаний не могут позволить себе им заниматься, — скзал Рэй О’Фаррелл (Ray O’Farrell), исполнительный вице-президент, директор по технологиям компании VMware и генеральный директор подразделения IoT в Dell Technologies. — Гиперконвергентные решения для периферии, которые разрабатывает VMware, будут экономически эффективны. На их основе заказчики смогут создавать и масштабировать безопасные IoT системы для выполнения конкретных задач, c с охватом пространства от периферии до облака, и при этом пользоваться надежными, проверенным и привычным ПО, которому они доверяют. Вместе с партнерами по экосистеме Axis, Wipro и Dell EMC мы рады представить первое из многих специализированных решений для обслуживания уникальных потребностей наших корпоративных заказчиков, связанных с применением IoT».

«Задача сближения ИТ и сферы безопасности сегодня актуальна для отрасли. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с VMware по направлению разработки IoT-системы для видеонаблюдения, — отметил Скотт Данн (Scott Dunn), старший директор подразделения решений и сервисов для развития бизнеса компании Axis Communications, Inc. — Это сотрудничество даст нам возможность улучшить опыт совместных заказчиков, предоставив им высокоэффективную платформу для работы с IoT на периферии и решение по управлению устройствами».

«Партнерство с VMware и Dell Technologies позволит нам усовершенствовать комплексные системы для IoT, а нашим заказчикам — добиться желаемых бизнес-результатов, — отметил Джайрадж Найр (Jayraj Nair), вице-президент и директор по глобальному развитию IoT компании Wipro Limited. — Решения для интеллектуального производства, управления активами, логистики и цепочек поставок на основе технологий IoT выведут эксплуатационную эффективность международных компаний, с которыми мы работаем, на новый уровень».