«Связной Трэвел» удержал показатели выручки и EBITDA по итогам 2017 года

«Связной Трэвел» по итогам 2017 года сохранил операционные показатели выручки и EBITDA на уровне прошлого года: 347 млн рублей и 110 млн рублей соответственно. Такого результата удалось достичь несмотря на стагнацию в туристической отрасли и снижение спроса в офлайне на 20%, но благодаря росту доли онлайн продаж до 65%.

По итогам 2017 года в «Связной Трэвел» наблюдается рост продаж через мобильное приложение в денежном выражении на 17,5%, средний чек вырос на 47%. Приложением пользуется лояльная сервису аудитория — 25% пользователей «Связной Трэвел» совершают 2 или более заказов в год.

«В 2018 году мы планируем сфокусироваться на совершенствовании нашего мобильного приложения, дополнив его новым функционалом: совместный поиск и бронирование, сканирование паспортов, отложенная оплата и запуск лоукостеров. Также мы продолжим работу над оптимизацией перечня наших партнеров и эффективностью продвижения в онлайне», — сказал о планах директор «Связной Трэвел» Алексей Дорош.

Также в компании планируется добавить на все свои ресурсы новую функцию «динамика цен» с возможностью отслеживать изменения цен на интересующем направлении и продолжать развитие функционала Авиабота (бот в Facebook), который сейчас умеет искать поездки под необходимый бюджет, а также оформлять возврат билета.

В 2017 году жители России часто отдыхали на российских курортах. Среди самых популярных российских авиа-направлений в 2017 году, по данным «Связной Трэвел», оказались «Москва—Сочи», «Москва—Симферополь» и «Москва—Минеральные Воды», а среди ж/д-направлений — «Москва—Санкт-Петербург», «Курск—Москва» и «Казань—Москва». Среди зарубежных направлений в 2017 году у пользователей «Связной Трэвел» больше всего пользовались популярностью Турция, Израиль, Испания, Болгария и Черногория, а среди стран СНГ — Молдавия, Армения, Киргизия, Азербайджан и Таджикистан.

В 2017 году «Связной Трэвел» активно расширял список компаний, билеты которых можно приобрести на сайте и в салонах розничной сети «Связного». Так, клиентам теперь стали доступны предложения сайта аренды автомобилей Rentalcars.ru, сервиса онлайн-бронирования трансфера «I’way»,предложения лоукостеров и нескольких новых авиакомпаний. Среди них, например, российская компания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону.

«Связной Трэвел» также начал сотрудничество с онлайн-сервисом для поиска и бронирования отелей «Островок.ру» и Expedia Affiliates Network. Это повлияло на значительный рост спроса на бронирование отелей — выручка в этом сегменте по итогам 2017 года в «Связной Трэвел» выросла на 200%. Так же наблюдается рост числа заказов билетов на автобусы — на 66% в штучном и на 62% в денежном выражении.

В 2017 году среди клиентов «Связной Трэвел» было популярно страхование путешествий — продажи страховок в денежном выражении составили 14% от выручки «Связной Трэвел», что сопоставимо с аналогичным показателем в 2016 году. Причем клиенты приобретают не только страхование здоровья при поездках за границу, но и страховые продукты, компенсирующие путешественнику потерю багажа, отмену поездки и т.д. Клиенты «Связной Трэвел» готовы заплатить сравнительно небольшую сумму за страховку, чтобы чувствовать себя безопаснее в путешествии и сэкономить на медицинских расходах в случае необходимости.