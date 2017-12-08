Panasonic представил в Москве взрывозащищенный планшет Toughpad FZ-G1 mk4 (ATEX)

Panasonic представил взрывозащищенную версию планшетного ПК Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4, сертифицированного в соответствии с директивой ATEX (опасная зона 2) и требованиями Таможенного союза.

При использовании в специальном защитном чехле и с закрытыми портами Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4 не даст искру при работе в опасных нефтегазовых средах. Сертификация опасной зоны 2 позволяет использовать устройство в потенциально взрывоопасной среде, где легко может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Планшет будет поставляться на российский рынок с предустановленной ОС Windows 10 PRO, процессором Intel Core i5-6300U vPro, графической подсистемой Intel HD 520, с 4 ГБ (8 ГБ опционально) оперативной памяти. Экран WUXGA с диагональю 10,1 дюйма (1920*1200) характеризуется высокой яркостью (до 800 кд/кв. м).

Планшет прошел тесты в независимой лаборатории на соответствие стандартам UL 1604 Classl, Division 2, MIL-STD-810G. Устройство устойчиво к воздействию воды и пыли (IP65), выдерживает падение с высоты до 180 см, рабочие температуры от -29 до +60 С. В планшет встроен конфигурационный слот, в который по требованию заказчика могут быть интегрированы: LAN, считыватель штрих-кодов 2D, Micro SD, второй USB-порт, GPS/Глонасс, считыватель смарт-карт.

Планшеты Panasonic используются маркшейдерами, супервайзерами по бурению, сервисными инженерами, начальниками цехов на НПЗ. В частности, Panasonic Toughpad FZ-G1 является частью комплекса для наземного лазерного сканирования Leica Geosystems, которые используются для построения и последующего отображения трехмерных цифровых моделей поверхности и измеренных объектов. Благодаря уникальным технологиям связи и улучшенному приему сигнала (GPS/Glonass) устройства Panasonic обеспечивают максимально точное геопозиционирование. Специальные экраны планшетов позволяют метрологам и геодезистам быстро и качественно выводить, вносить и анализировать данные в режиме реального времени.

Перспективное направление для защищенных мобильных устройств, набирающее популярность в нефтегазовом секторе - беспилотные летательные аппараты (БЛА). Алексей Воронцов, эксперт компании «Специальный Технический центр», представил решение на основе беспилотного летательного аппарата собственной разработки, фотоаппарата и планшета Pnasonic Toughpad FZ-G1 с развернутой на них наземной программой управления. Уникальная аэросъемка может использоваться для мониторинга карьеров и труднодоступных участков нефтегазовой инфраструктуры, в т.ч., нефте- и газопроводов для получения достоверных данных об объектах. По мнению Воронцова, аэросъемка в перспективе полностью заменит космосъемку, как более экономически выгодное и качественное решение. Интерес для добывающей отрасли представляет технология тепловизионной съемки в прогнозной аналитике с целью предотвращения аварий.

По словам Олега Гайдаенко, директора департамента мобильных компьютерных решений Panasonic Россия, похожие технологии уже реализуются в США. Инженерами NASA и американской компанией SeekOps был разработан комплекс БЛА с установленными на нем сенсорами обнаружения утечек метана на территории производства. Программное обеспечение на планшете позволяет в режиме реального времени мониторить объекты на предмет утечки газа, определять точное местоположение утечки, замерять объем потерянного газа и, в итоге, адекватно оценивать серьезность проблемы. Процесс занимает 15 минут в отличии от нескольких часов традиционного ручного мониторинга.