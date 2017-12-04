Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа

«Техносерв Cloud» и Aldo Coppola объявили о заключении контракта на предоставление услуг виртуального дата-центра. Aldo Coppola будет использовать ресурсы Техносерв Cloud для увеличения производительности и отказоустойчивости бизнес-систем и сервисов компании.

В мире высокой моды, стиля и парикмахерского искусства бренд Aldo Coppola является символом престижа, качества и безупречной репутации. Бренд всегда был сторонником инноваций и новых технологий не только в профильной деятельности, но и в повседневной работе, связанной с ведением бизнес-процессов. Еще несколько лет назад Aldo Coppola полностью отказалась от части собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облака, тем самым, оптимизировала свои затраты на обслуживание и поддержку. Однако ненадлежащее качество обслуживания и отсутствие налаженности бизнес-процессов в ЦОДе прошлого провайдера вынудили руководство компании начать поиск нового поставщика облачных услуг.

По итогам проведенного Aldo Coppola анализа провайдеров и проведения нагрузочного тестирования с ноября 2017 года компания использует вычислительные мощности (VDC, виртуальный дата-центр) и канал связи с интернетом платформы «Техносерв Cloud». Компания размещает в облаке собственные бизнес-системы и сервисы. Также компания использует услуги - резервное копирование данных из облака и co-location.

«Перед нами никогда не стоял вопрос, остаться на «железе» или мигрировать в облако, мы уже давно поняли, что будущее за облачными технологиями как эффективным инструментом оптимизации затрат бизнеса. Вопрос был лишь в выборе провайдера. Техносерв Cloud оказался тем самым надежным партнером, которого мы давно искали: быстрый процесс миграции, простота эксплуатации, качественная поддержка и высокий уровень информационной безопасности. Именно с Техносерв Cloud мы смогли обеспечить Aldo Coppola непрерывность бизнес-процессов и надежную защиту данных», – отметил Дмитрий Великожон, ИТ-директор компании Aldo Coppola.

VDC – это комплексное решение, которое позволяет использовать легко конфигурируемый и масштабируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры (ресурсы по требованию – серверы, хранилища данных, сетевые устройства, программное обеспечение), с доступом к ним через сеть Интернет. Сервис гарантирует производительность для высоконагруженных систем, безопасность данных, позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты организации, сократив издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры, построение и поддержку внутренней системы защиты информации.

Кроме услуги виртуального дата-центра в рамках контракта «Техносерв Cloud» предоставляет Aldo Coppola еще два сервиса. Один из них – это колокейшн (co-location), размещение серверного оборудования компании в дата-центре высокого уровня надежности Tier III. Это позволяет Aldo Coppola существенно снизить расходы на эксплуатацию и управление ИТ-инфраструктурой, при этом компания повышает срок эксплуатации своего оборудования и в случае необходимости может обеспечить быстрое расширение и такое же быстрое сокращение серверных мощностей.

Еще один сервис для Aldo Coppola – резервное копирование данных (backup). Благодаря подключению данной услуги обеспечена непрерывность бизнес-процессов Aldo Coppola и минимизированы риски, связанные с «человеческим фактором», программными и аппаратными сбоями, чрезвычайными ситуациями и защита от вирусов.

«Миграция бизнес-систем Aldo Coppola в облако Техносерв Cloud проходила в два этапа. После подготовки и тестирования телекоммуникационного оборудования были произведены работы по импорту всех виртуальных машин, баз данных и подключению защиты систем в виртуальный дата-центр Техносерв Cloud. Вторым этапом проекта стало размещение оборудования Aldo Coppola в ЦОД провайдера. Сегодня все работы по переводу Aldo Coppola на нашу платформу полностью завершены, сотрудники компании работают со своими бизнес-приложениями, абстрагируясь от физической инфраструктуры и места ее размещения, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствовать среди наших клиентов столь значимую компанию из мира красоты и стиля. Мы признательны Aldo Coppola за высокую оценку нашей работы и готовы впредь обеспечивать компанию нашими облачными решениями, гарантируя их технологическую красоту и эффективность».

«Техносерв Cloud» – это собственная облачная платформа компании «Техносерв». Сегодня заказчикам «Техносерв Cloud» доступны девять услуг: виртуальный выделенный сервер, виртуальный дата-центр в защищенном и закрытом сегментах под ФЗ-152, корпоративная почта, облачный сервис деск и ITSM, облачное хранилище, облачная база данных (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA и резервное копирование.

Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7 по телефону и электронной почте.