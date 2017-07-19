LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД

LanCloud анонсировала перенос серверной инфраструктуры в ЦОД DataPro, расположенный в Москве на ул. Авиамоторная. Дата-центр на текущий момент является крупнейшим центром обработки данных не только в России, но и в Восточной Европе.

Совокупная мощность ЦОДа превышает 20 МВт и предоставляет возможность размещения до 3000 серверных стоек. При этом DataPro является одним из семи российских центров обработки данных, получивших сертификацию TIER-III Facility на готовый объект.

«Надежность сервисов и сохранность информации клиентов является для нас ключевым приоритетом. Облачная платформа LanCloud обеспечивает трёхкратное дублирование и резервирование всей информации заказчиков, что позволяет предоставлять финансовую гарантию надёжности. Но немаловажным фактором также является и то, где и как размещается само серверное оборудование. Именно поэтому нами было принято решение о переносе основной облачной инфраструктуры в один из самых надёжных ЦОД с сертификатом TIER-III Facility», - отметил Сергей Ерин, директор по развитию бизнеса LanCloud.

Сертификация TIER-III Facility означает, что центр обработки данных прошёл очную сертификацию организации Uptime Institute, выполнил все нормы по обеспечению надёжности и безопасности инфраструктуры по уровню резервирования 2N. В частности, ЦОД должен быть запитан минимум от двух электроподстанций, иметь две независимых группы автономных дизель-генераторных установок на случай полного обесточивания, две независимые линии интернет-канала и т.д. То же самое касается и систем кондиционирования, пожаротушения и безопасности. В конечном итоге сертифицированный по TIER-III Facility центр обработки данных обеспечивает доступность не ниже 99,982%, т.е. совокупное время простоя не может превышать 1,6 часа в год.

LanCloud предоставляет готовые облачные сервисы для бизнеса, построенные на технологиях Microsoft, с локальным размещением персональных данных в соответствии с ФЗ‑242. Аналогично Office 365 и Azure, LanCloud предлагает российским заказчикам такие сервисы, как электронная почта на базе Microsoft Exchange, коммуникации, видеоконференции и IP-телефония на базе Skype for Business, совместная работа с документами на базе Microsoft SharePoint и виртуальные серверы на платформе Hyper-V и AzurePack. Клиентами LanCloud являются крупные российские компании, такие как ФСК Лидер, ФАРМ, Грейн Холдинг, Ленэнерго, НСК, Алма Групп, РД Констракшн, и другие, а также большое количество компаний малого и среднего бизнеса, включая дочерние структуры западных корпораций.