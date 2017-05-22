HP представила новые премиальные ноутбуки на Каннском кинофестивале. Цены

HP Inc. в свою 14 годовщину сотрудничества с Каннским кинофестивалем представила новые премиальные ПК. Модели HP ENVY x360 и HP ENVY вобрали в себя все лучшее от удостоенных наград рабочих станций и дисплеев HP, которые уже много лет способствуют развитию киноиндустрии. Высочайшая производительность, безупречный дизайн и инновации полностью удовлетворяют требования современного поколения создателей цифрового контента.

«Каннский кинофестиваль объединяет величайших кинематографистов мира, чтобы продемонстрировать невероятные достижения в области киноискусства. Наши стильные продукты премиум-класса призваны раскрыть творческий потенциал, заложенный в каждом, — сказал Рон Кохлин (Ron Coughlin), президент подразделения персональных систем HP Inc. — Представленные сегодня ПК линейки ENVY по-настоящему вдохновляют на изобретения и творчество».

ENVY открывают возможности для творческих профессионалов, укрепляя позиции HP в авангарде технологических инноваций. Смелые разработки и передовые дизайнерские решения порадуют поколение, стремящееся использовать технологии для самовыражения. Новые функциональные и стильные ноутбуки ENVY x360 и ENVY гарантируют невероятную производительность, позволяя с легкостью работать, создавать и воспроизводить цифровой контент.

«Инновации HP вдохновили меня на переосмысление творческого процесса и исследование новых медиа. Рисование при помощи устройств HP помогает по-новому передавать эмоции и энергию в визуальной форме. Это возможность вовлечь людей в более глубокое, коллективное самовыражение, о котором я ранее не подозревал, — сказал художник и визионер Джордан Никель (Jordan Nickel) (POSE). — Совместная работа с HP над этим захватывающим проектом, дебютировавшим в Каннах, — незабываемый опыт, позволивший мне развиваться».

Ноутбук HP ENVY 13 повысит продуктивность работы в дороге. Его «старший брат» HP ENVY 17 обеспечит производительность на уровне настольных систем в любом месте и позволит работать на полную мощность повсеместно.

Дизайн, достойный «красной ковровой дорожки»: прочное металлическое шасси в цветах natural silver и silk gold наряду с угловым шарниром подъемного механизма обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха и удобство клавиатуры. Возможности для творчества: дисплей UHD с разрешением более 8 млн пикселей, четыре динамика с дискретными усилителями и HD-камера WDR3 с широким углом обзора гарантируют вам удовольствие от творческого процесса. Защита данных: устройство HP Secure Pad со встроенным считывателем отпечатков пальцев (наличие завичит от конфигурации) на ENVY 13 и функция Windows Hello гарантируют удобство и безопасность вашего нового ноутбука.

Многозадачность обеспечивается новейшими процессорами Intel Core-i3, Core-i5 и Core-i7 , а выделенный графический адаптер Nvidia (наличие зависит от конфигурации) означает лучшее разрешение, уменьшенное время отклика и повышенное качество цветов на дисплее для тех, кто редактирует фотографии или видео.

Трансформер HP ENVY x360 15,6” предлагает функциональность ноутбука и универсальность планшета в любой ситуации. Дисплей в тонкой рамке, цельное алюминиевое шасси и шарнир с гидравлическим приводом обеспечивают качество и долговечность в любом режиме. Модели с процессором Intel предлагаются в натуральном серебристом, а модели с процессором AMD — в темно-серебристом цвете. Технология Windows Ink и высокоточное перо N-tig (комплектация зависит от приобретаемой конфигурации) позволяют любому пользователю делать заметки и разметку документов — так же, как ручкой на бумаге, а дисплей UHD IPS с разрешением более 8 млн пикселей (разрешение дисплея зависит от конфигурации) идеально подходит для просмотра видео или редактирования изображений.

Пользователи могут работать в многозадачном режиме благодаря новейшим процессорам Intel Core-i5 и Core i-7, AMD A9 и A12 , а конфигурация памяти DDR4 до 16 ГБ позволяет запускать множество приложений одновременно. В моделях с процессорами Intel доступен (опционально) выделенный графический адаптер Nvidia. Все модели Envy x360 15.6” вне зависимости от комплектации оснащены ИК-камерой для биометрической аутетификации при помощи Windows Hello.

Модель HP ENVY x360 15 появится в продаже в России в июле по цене от 61990 руб. с процессором Intel и от 49990 руб. с процессором AMD. Модель HP ENVY 13 поступит в продажу в России в июле по цене от 54990 руб. Ноутбук HP ENVY 17 поступит в продажу в России в июле по цене от 67990 руб.