Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit

Компания Tele2, федеральный оператор мобильной связи, запустила в коммерческую эксплуатацию сервис «WiFi-звонки» (передача голоса и текстовых сообщений по сети Wi-Fi) на базе TeamSpirit Mobile Video Call SDK, программного движка Spirit, встроенного в платформу американской компании Mitel (Mavenir), клиента компании Spirit.

Как рассказали CNews в Spirit, в условиях сокращения использования традиционных услуг телеком операторов Voice over Wi-Fi (VoWiFi) является одной из наиболее актуальных технологий и способом расширения покрытия и емкости сети мобильного оператора. VoWiFi (или Wi-Fi calling) — технология, позволяющая совершать голосовые и видеовызовы, обмениваться текстовыми сообщениями по базовой сети сотового оператора через подключение к любой Wi-Fi-сети.

Фактически таким образом решается проблема плохого качества сигнала мобильной связи или ее полное отсутствие в труднодоступных и подвальных помещениях, в метро, самолетах и т.д., подчеркнули в компании. Запустив новый продукт для общения по IP-сетям, Tele2 предоставил абонентам сервис «WiFi-звонков», позиционируя его как «приложение, с которым вы всегда на связи».

Сервис «WiFi-звонки» от Tele2 реализован на платформе Mitel (Mavenir), медиапроцессинг (голос и видео) внутри которой осуществляет движок TeamSpirit Mobile Video Call SDK. По информации Spirit, использование проверенной платформы Mitel (Mavenir) позволяет операторам связи снизить совокупную стоимость владения и в короткие сроки запускать VoWiFi- и VoLTE-сервисы путем полной интеграции в существующую инфраструктуру оператора. Движки Spirit, используемые также и в продукте для видеоконференций VideoMost, обеспечивают высокое качество голоса и видео даже в нестабильных беспроводных сетях и на каналах с быстро меняющейся пропускной способностью, утверждают в компании.

«Теперь абоненты Tele2 могут оценить высокое качество голосовых вызовов, где бы они ни находились. Ранее наш клиент Mitel (Mavenir) отказался от использования СПО WebRTC из-за отсутствия поддержки от Google и перешел на мобильные движки Spirit, — рассказал Андрей Свириденко, пред правления компании SPIRIT, разработчика программного продукта VideoMost. — Принципиальное отличие Wi-Fi Calling от существующих сервисов IP-телефонии заключается в том, что вызов осуществляется по базовой сети мобильного оператора и является обыкновенным телефонным вызовом с мобильного номера, что удобно для абонентов, сохраняет их лояльность, а также помогает традиционным операторам связи конкурировать с популярными мессенджерами с функцией звонков (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger и пр.), что является критически важным для операторов связи в условиях постоянного сокращения использования традиционных GSM звонков в пользу мессенджеров».

Услуга «WiFi-звонки» работает на смартфонах под управлением операционных систем iOS и Android. Приложение Tele2 доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play.

В 2016 г. на базе движка TeamSpirit Mobile Video Call SDK от Spirit индонезийским оператором Smartfren совместно с Mitel был запущен сервис VoLTE (технология передачи голоса и видео по сети LTE), отметили в компании.