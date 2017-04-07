«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX

«Корус Консалтинг» объявил о завершении проекта по внедрению новой системы лояльности и кассового решения на базе продуктов Microsoft в Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, один из крупнейших российских fashion-ритейлеров теперь поддерживает новое направление бизнеса в Восточной Европе с помощью технологического решения на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и Microsoft Dynamics POS 2012, которое было внедрено за рекордно короткие сроки.

Melon Fashion Group — одна из крупнейших отечественных розничных сетей сегмента fashion-ритейл, под управлением которой находятся три бренда одежды: befree, ZARINA, LOVE REPUBLIC. Ритейлер ведет полный цикл деятельности модного бизнеса — от моделирования и производства, до закупок и продажи товаров в 558 магазинах в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Армении и Грузии.

В рамках реализации стратегии развития сети за пределами Российской Федерации и СНГ, ретейлер в начале апреля 2017 года открыл первые магазины в Восточной Европе — в Польше.

Бесперебойная работа этих магазинов, а также прозрачность управления всей будущей сетью на европейском рынке будет поддерживаться с помощью решений Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и Microsoft Dynamics POS 2012, функциональность которых максимально учитывает специфику ретейл-бизнеса. Дополнительным фактором, обусловившим выбор платформы Microsoft для автоматизации работы европейских офисов, стал недавний успешный проект по развитию новой системы лояльности и внедрению кассового решения на базе продуктов Microsoft в России. Внедрил системы интегратор «Корус Консалтинг», стратегический партнер Melon Fashion Group по направлению технологий Microsoft.

С помощью системы на платформе Microsoft в новых магазинах сети были автоматизированы основные бизнес-процессы как бэк-офиса — закупки, ценообразование, товародвижение и учетные складские процессы, — так и фронт-офиса, в рамках которого были реализованы кассовые операции, внедрены модули для проведения рекламных акций и возврата товара. Кроме того, touch-интерфейс позволяет продавцам в магазине быстрее обслуживать покупателей, что в конечном итоге, по ожиданиям менеджмента магазина, повысит их лояльность, а значит, повлияет на успешность европейского проекта.

Вся отчетность, кроме кадровой, бухгалтерской и налоговой, которые ведутся с помощью аутсорсинговых компаний, была автоматизирована на базе Microsoft с учетом польского законодательства. Эти виды отчетности будут также включены в единую систему в ближайшие месяцы в связи с планами компании отказаться от услуг подрядчиков и готовить всю отчетность самостоятельно в новом решении.

Кроме того, в ходе проекта были произведены все необходимые интеграции с системами головного офиса и мобильными рабочими местами на базе iPhone. В планах ритейлера — внедрение и интеграция с новой учетной системой решения для автоматизации управления запасами Nextel, открытие и интеграция e-commerce канала продаж и будущей WMS-системой от европейской аутсорсинговой компании.

«Мы рады, что смогли за такой сжатый срок реализовать эффективное и экономичное решение, которое позволит нам выстроить прозрачные процессы управления магазинами в Европе», - комментирует Алексей Морозов, ИТ-директор «Мэлон Фэшн Груп». – «Корус Консалтинг», как и в ходе предыдущей работы с нами, очень профессионально подошел к реализации проекта. Благодаря слаженной работе двух команд и проактивному подходу консультантов нам удалось всего за три месяца создать полнофункциональную систему, которая уже сейчас обеспечивает прозрачное управление магазином и готова выдерживать большие нагрузки».